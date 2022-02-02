2-2-2022.. خبيرة أبراج تكشف ماذا تفعل في اليوم المميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بكل تأكيد، يمثل اليوم الأربعاء الموافق 2-2-2022، تاريخا مميزا، لكن خبيرة الأبراج عبير فؤاد، تكشف ما يمكن فعله لاستغلال هذا اليوم بالشكل الأمثل.

تقول عبير فؤاد، في تصريحات لبرنامج "صباحك مصري"، على فضائية إم بي سي مصر 2،: "اليوم الأربعاء الموافق 2-2-2022، مميز واستثنائي، يجب أن نعبر فيه عن مشاعرنا لبعض، وأن نظهر الحب لبعضنا البعض، وأن نكون رومانسيين مع شركاء حياتنا".

وتضيف خبيرة الأبراج: "هناك مكاسب مالية اليوم، وكل هذه الأمور لجميع الأشخاص المجتهدين الساعين نحو تحقيق أهدافهم".

تواصل خبيرة الأبراج: "في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 2 فبراير فإن ذلك يمدك بالذكاء، وستكون قادرا على العمل المنظم، ووضع أسس قوية لكل شيء، ومع ذلك أنت عاطفي وحساس وفي بعض الأحيان تبدو مزدوج الشخصية ومتقلب المزاج جدا".

أخيرا، تكشف خبيرة الأبراج: "اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".

اقرأ أيضا: