في العاشرة مساء اليوم.. ظاهرة لن تتكرر في حياتك كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك أحداث لا يمكن أن تشهدها في حياتك سوى مرة قليلة في العمر، إذ يوافق اليوم الخميس ظاهرة لن تتكرر في عالم الأرقام، إلا بعد مئات السنين، حيث يوافق اليوم 02 - 02 - 2022.

وإذا أردنا أن يكون الرقم أكثر تميّزًا يكمن إضافة توقيت الساعة 22 (العاشرة مساءً)، وأيضًا الدقيقة 22 والثانية 22، ليكون 22:22:22 يوم 02-02-2022، وهو رقم لن يتكرر بحياتك إلا قليلا جدا.

التواريخ المميزة ليست كثيرة

وهذا الرقم المميّز لم تشهده البشرية منذ نحو عامين عندما سجّل التاريخ رقم 20 - 02 - 2020، وأيضا قبل 808 سنوات، عندما سجّل التاريخ رقم 12-12-1212، وقبلها بـ909 سنوات 11-11-1111.

ماذا قال رواد مواقع التواصل؟

ولم يفوّت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرقم المميّز من دون أن يُحدث ضجّة، حيث أثار الكثير من ردود الفعل والاهتمام، وأعرب البعض عن سعادته لكونه يوافق يوم عيد ميلادهم.

أحداث لتوثيق اليوم

والكثيرون من المقبلين على الزواج يبحثون عن التواريخ المميّزة ليختاروها موعدًا لحفلات زفافهم، وهو ما فعلته هدى أحمد الذي اختارت 02-02-2022 بالتوافق مع خطيبها ليكون يوم حفل زفافهما.

هدى واحدة من العشرات الذين انتظروا هذا اليوم لتخليد ذكرى مميزة في حياتهم، تقول لـ"الخليج 365": "بحب الذكريات والأيام المميزة المرتبطة بيها، خصوصا لو ذكريات مش بتتكرر غير مرة في العمر، زي الجواز، فاتفقت ع خطيبي على اختيار يوم مميز وحجزه من بدري.. ودا خلانا ندفع فلوس أكتر".

أول أيام رجب

لعل ما يزيد اليوم تميزاً، هو أن اليوم يوافق أول شهر رجب لعام 1443 هجرية، وفق ما أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس، وهو يعني قرب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون كل عام.

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