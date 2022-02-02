زيت الكاميليا.. ينبوع جمال البشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Brigitte” أن زيت الكاميليا “Camellia oil” يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نضرة ومخملية وشعر كثيف ولامع.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الكاميليا غني بحمض "الأوليك" وحمض "البالمتيك" المضاد للأكسدة وحمض "اللينوليك" المضاد للالتهابات، كما أنه يزخر بالفيتامينات A و C و E.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة من المواد الفعالة يعمل زيت الكاميليا على ترطيب البشرة ليمنحها مظهرا نضرا وملمسا مخمليا، كما أنه يساعد على تجدد خلايا البشرة، ومن ثم محاربة التجاعيد، بالإضافة إلى الحد من تهيج البشرة من خلال حمايتها من العوامل البيئية الضارة.

ويعد زيت الكاميليا مناسبا للبشرة الجافة والحساسة والناضجة على وجه الخصوص، كما يمكن استخدامه كمزيل للمكياج.

ومن ناحية أخرى، يتوغل زيت الكاميليا في بنية الشعر ليرطب الشعر ويمنحه كثافة ولمعانا ساحرا.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، أوصت “Brigitte” باستخدام زيت كاميليا نقي وعضوي ومعصور على البارد، مع مراعاة أن يخلو من المواد الحافظة والمواد العطرية.