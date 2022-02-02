«لو ابنك عنده لدغة الراء».. اعرفي الأسباب وطرق العلاج لتفادي السخرية منه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأطفال يعانون من صعوبات في نطق بعض الحروف باللغة العربية بشكل صحيح، الأمر الذي يتسبب في الإحراج لهم أمام الأخرين، خاصة حرف الراء، وهو ما يعرف بـ«اللدغة»، فيصبح التعامل معهم بسخرية شديدة، وآخرين يقلدون طريقة نطقهم للكلام، ما يجعل الأمهات تشعر بالقلق على مستقبل أطفالهن، وأن تلازم تلك الطريقة حياتهم في المستقبل، ويمكن أن يترتب على ذلك مشكلات نفسية.

غادة محمود، أخصائية التخاطب وتعديل السلوك والتربية، وضحت لـ«هُن»، كيفية التعامل مع لدغة حرف الراء عند الأطفال، وطرق التدريب على مخارج الحروف والألفاظ، وتفادي السخرية والتنمر والكلمات اللاذعة التي يتعرض لها بعضهم.

أسباب اللدغة عند الأطفال

حددت أخصائية التربية وتعديل السلوك، أسباب اللدغة عند الأطفال؛ إذ تقول إنها يمكن أن تكون نابعة من معاناة الأطفال من عيوب خلقية مثل الشفة الأرنبية، فضلا عن عدم انتظام الأسنان، ووجود عيب خلقى فى اللسان أو الحلق، ومراقبة وتقليد الآخرين في طريقة نطقهم للحروف بشكل خاطئ، خاصة حرف الراء.

علاج لدغة حرف الراء عند الأطفال

ولعلاج نطق حرف الراء للأطفال، أوضحت غادة محمود أنه من الأحرف اللثوية المائعة والمهجورة، ويبدأ العلاج بتدريب الأطفال عدة مرات من خلال الاستعانة بإحدى الألعاب، ولتكن لعبة العربات، ليصدر الصغار صوت السيارة بواسطة تحريك الشفتين فقط، وتأتي الخطوة الثانية من خلال التدريب على وضع لسانه بين شفتيه، وتأخذ هذه المرحلة أكثر من 15 يوما.

وتابعت: «ومن ثم التدريب على نطق حرف الراء مع الفتحة وتُنطق رَ بمد الألف، أو الضمة وتُنطق بمد الواو، أو الكسرة وتنطق بمد الياء، فضلا عن استخدام كلمات تبدأ بحرف الراء مثل رمان، رمل، رقم، أو كلمات يتوسطها حرف الراء مثل سارّة، كرسي، كُرة، أو أن يكون موضع الحرف في آخر الكلمة مثل سور، فأر، وبحر».

نصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال

وأشارت أخصائية الرتبية إلى أنه يجب على الأمهات التعامل بهدوء مع تلك المرحلة، وتدريب الطفل على سماع تسجيلات صوتية له وهو ينطق الحرف بطريقة خاطئة ليعلم الخطأ ويصححه، بجانب إجراء تمرينات لتنظيم التنفس وحركة عضلة اللسان على نطق الحرف.