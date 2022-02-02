لكل برج مزاج خاص.. تعرف على الهدايا المناسبة لحبيبتك في عيد الحب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب أو «الفالنتين» كما يطلق عليه في جميع أنحاء العالم، ويواجه الرجال مشكلة اختيار هدية مناسبة لشريكة الحياة.

وتقدم عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عبر «هن»، هدايا يمكن تقديمها للبنات في عيد الحب، تجعلها سعيدة وتناسب شخصيتها حسب البرج الخاص بها.

هدايا البنات في الفالنتين

برج الجدي

تحب صاحبة برج الجدي الهدايا التي تكون لها ماركة غالية وشهيرة، ويجب الابتعاد عن شراء هدية رمزية، كما تحب الأشياء التي لها قيمة تاريخية أو متعلقة بالماضي.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو تحب الهدايا غير المنتشرة، أي أن تكون مختلفة عن الآخرين أو مصنوعة لها خصيصا.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت تحب تقديم دعوة لها لحضور السينما أو الأوبرا أو مكان مميز، ولديها شغف في الأمور المتعلقة بالبحر، فيمكن شراء أي شيء لها مرتبط به.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل تحب هدية يكون مكتوب عليها اسمها مثل سلسلة أو أساور أو محفظة وغيره.

برج الثور

صاحبة برج الثور تحب الذهب ومستحضرات التجميل للبشرة، والماركات الشهيرة.

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء تحب التكنولوجيا والهدايا المتعلقة بها، مثل هاتف ذكي أو لاب توب، أو تاب، سماعات، وكذلك يمكن تقديم دعوة لها في مكان مميز مع أصدقائها.

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تحب هدايا الفضة والمجوهرات أو الإكسسوار، الذي يحتوي على اللولي، وكذلك لديها شغف بالكاميرات.

برج الأسد

صاحبة برج الأسد تحب الذهب والهدايا السينية، ويجب تقديمها لها من أماكن ذات ماركة شهيرة حتى لا تشعر أنك تقلل من شأنها.

برج العقرب

صاحبة برج العقرب تحب الهدايا الغريبة، فيمكن تقديم أي شيء لها من منتجات الجلد.

برج الميزان

صاحبة برج الميزان تحب هدايا العناية بالجمال أو دعوة للرقص في مكان يحتوي على موسيقى، أو الشمعدان والشمع، أي هدية مرتبطة بالجمال.

برج القوس

صاحبة برج القوس تحب هدايا السفر، أي يمكن تقديم تذكرة لها لأي بلد، أو الخروج في مكان جديد بالنسبة لها لم تذهب له من قبل.

برج العذراء

صاحبة برج العذراء تحب الهدايا التي تحتوي على ثقافة، أي دعوة لمسرحية أو شراء كتاب أو النباتات أو يمكن تقديم منتجات صحية.