اللازانيا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي: مشروم وجمبري وباذنجان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر اللازانيا من أكثر الأنواع المحببة في المطبخ المصري، نظرا لمذاقها الطيب والشهي ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة، لتنال إعجاب الجميع خاصة الأطفال، وتكون فرصة للأسرة لتناول الأطعمة داخل المنزل.

ويُقدم هُن طريقة عمل اللازانيا في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير لازانيا الباذنجان

مكرونة لازانيا

باذنجان شرائح مقلية ومصفى جيدا من الزيت

عصير طماطم

صلصة طماطم

خل بلسميك

نصف ملعقة سكر

ريحان طازج

زعتر طازج

بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

كرفس مفروم

ورقة لورا

جبنة موتزاريلا

مربعات جبنة بارميزان

طريقة تحضير لازانيا الباذنجان

- يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف الكرفس والزعتر

- ويشوح الخليط جيدا

- ثم تضاف الصلصة ورشة السكر وتترك قليلا مع الخضار

- ثم يضاف الريحان وخل البلسميك وورق اللورا

- ثم يضاف عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك ويتبل الخليط بالملح والفلفل

- يوضع طبقة من الصوص في البايركس ثم يضاف طبقة من شرائح اللازانيا

- تضاف طبقة من الباذنجان وأخرى من شرائح الجبنة الموتزاريلا والبارميزان

- وتكرر الخطوات نفسها حتى نفاذ كمية الباذنجان والصوص

- توضع على الوجه طبقة من الصوص مع طبقة من شرائح الموتزاريلا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالريحان.

مقادير لازانيا الجمبري والمشروم

حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة

ربع كيلو جمبري بدون قشر

كوب مشروم

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة بشاميل

كوب جبن موتزاريلا مبشورة

كوب جبن رومي

2 حبة طماطم مكعبات صغيرة

حبة بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مدقوق

4 كوب لبن

نصف عبوة لازنيا

2 ملعقة صغيرة أوريجانو

ملح و فلفل أبيض

طريقة تحضير لازانيا الجمبري والمشروم

- سخني الزبدة على نار متوسطة فى إناء.

- ضيفي البصلة وقلبيها حتى تصفر.

- ضيفي الثوم والجمبري وقلبيه لمدة دقيقتين.

- ضيفي مكعبات الطماطم والملح والفلفل وكوب ماء.

- اتركيها لتغلى ثم اخفضي النار وغطي الإناء واتركيه لمدة 15 دقيقة.

عمل البشاميل

- ذوبي الزبد في إناء متوسط على نار متوسطة.

- ضيفي الدقيق وقلبي باستمرار حتى لا يكون كتل.

- ضيفي اللبن واخفقيه باستمرار حتى يصبح المزيج أملس.

- ضيفي الملح والفلفل الأبيض والثوم والجبنة الرومي والموتزاريلا واتركيه ليغلي.

- ضيفي ثلث كمية البشاميل في قاع صينية أو إناء زجاجي للفرن.

- رصي رقائق من اللازانيا لتغطي طبقة البشاميل.

- ضيفي نصف كمية حشو الجمبري فوق طبقة اللازانيا.

- غطي بطبقة أخرى من رقائق اللازانيا.

- كرري الخطوة نفسها للحصول على طبقة أخرى من حشو الجمبري ثم غطي بطبقة ثالثة من رقائق اللازانيا

- اسكبي ما تبقى من البشاميل ثم وزعي الجبن على السطح

- يمكنك إضافة أيضا جبن البارميزان المبشورة

- سخني الفرن إلى درجة 200 مئوية

- ادخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة