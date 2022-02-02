الامارات | عراقي يقتل شقيقه بعد أن تحول إلى أنثى.. والاسرة تبارك الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عراقي يقتل شقيقه بعد أن تحول إلى أنثى.. والاسرة تبارك الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب عراقي على قتل شقيقه الذي قام بعملية تحول إلى انثى، بموافقة العائلة التي ايدت قيام الشاب بالتخلص من شقيقه المتحول.

وأعلنت مديرية شرطة دهوك الواقعة في إقليم كردستان العراق، مقتل المتحول يد شقيقه، بعد أن بدأ بنشر صوره، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت مديرية شرطة دهوك العراقية، أن جثة المتحول عثر عليها قرب قرية بابوخكي التابعة لناحية مانكيش بمحافظة دهوك، وقال بريندار دوسكي مدير المنطقة، إن الجثة هي لشاب، كان يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوله من ذكر إلى أنثى، لذلك قتله شقيقه، مضيفًا أن هذه معلومات أولية وهي بحاجة إلى تحقيق مفصل.

وأشار بريندار دوسكي، إلى أن عائلة الشاب المتحول، التي باركت الجريمة، أبلغت قوات الشرطة، عن إقدامها على قتل ابنها بعد تحوله جنسيا، وزودتها بمكان وجود الجثة في قرية بابوخكي، مؤكدًا أن قوات الشرطة عثرت على الجثة حال وصولها إلى القرية المذكورة.

وأكد هيمن سليمان، المتحدث باسم شرطة دهوك، على أنه لم يتم القاء القبض على أي شخص حتى الأن، لافتا إلى أن القاتل يقيم خارج إقليم كردستان، توجه قبل عدة أيام إلى محافظة دهوك وخرج مع شقيقه وقتله.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك إنه تم فتح ملف للتحقيق بشأن الحادثة، وأوضحت الشرطة أن المجني عليه يبلغ 23 عاما، وهو من محافظة دهوك وتم تحويل جثته إلى الطب الجنائي لإخضاعها للفحص.

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