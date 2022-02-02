خبيرة تغذية توضح فوائد تناول سلطة التونة للأطفال وللسيدات الحوامل (صور)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر سلطة التونة من الأنواع التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب والشهي فضلا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم بالطاقة، ومن الأسماك التي ينصح أطباء التغذية بتناولها مرتين في الأسبوع، كونها تحافظ على صحة القلي وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما إنها تحتوي على مصدر غني بأحماض أوميجا 3.

فوائد سلطة التونة.. ينصح بها مرتين أسبوعيا

الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحدثت لـ«هُن» عن فوائد سلطة التونة، وأهميتها البالغة على صحة الإنسان وبخاصة السيدات، إذ تقول إن التونة تساعد في التحكم في مرض السكري، كما إنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن الإصابة بالخرف أو التدهور العقلي.

فوائد تناول سلطة التونة للحوامل

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أهمية تناول سلطة التونة، وخاصة على السيدات والحوامل، إذ تقول إنها تقلل من خطورة الولادة المبكرة، ومهمة للجنين في فترة الحمل، كما تقلل من خطر الاكتئاب بعد الولادة، كما إنها تحتوي على كميات صغيرة من فيتامين د، وهو أمر مهم للمناعة وصحة العظام.

«تقلل من آلم الدورة الشهرية»، كانت تلك النقطة التي لفتت إليها الدكتورة مروة شعير، خلال الحديث لأهمية تناول سلطة التونة، متابعةً بأنها تقلل أيضا من النسيان وتحمي من أمراض العظام، وخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن ينصح بعدم الإفراط من تناولها حتى لا يؤثر بشكل سلبي على الصحة.

وأشارت الدكتورة لأهمية سلطة التونة إذ تحتوي على الفوسفور الذي يعمل على نمو عضلات وعظام صحية تساهم في تحسين وظائف الكلى والأعصاب.

ولفتت الدكتورة مروة شعير، إلى أهمية تناول سلطة التونة للأطفال، إذ قالت إنها تقلل من أعراض الإصابة في قصور وفرط الحركة لدى الأطفال، فضلا عن كونها غنية بالبروتينات التي تفيد الجسم وتعمل على تقويته.