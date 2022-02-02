أكلات شتوية تحارب النحافة.. «مفتقة وبصارة» على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المفقتقة من الأكلات حلوة المذاق التي تتكون من العسل والسمسم، ويمكن تناولها في ليالي الشتاء الباردة لأنها مليئة بالسعرات الحرارية فتعمل على إكساب الجسم الطاقة، أيضا هي خيار مثالي لمن يعانون من النحافة، بالإضافة للبصارة وهي من نوع الأكلات المصرية الشعبية، وخلال التقرير التالي تقدم «هن» طريقة عملهم بأبسط المكونات وفقا لوصفة الشيف «سارة عبد السلام مقدمة برنامج سنة أولى طبخ».

مقادير المفتقة

عسل أسود

كوب دقيق

نصف كوب مغات

3 ملعقة كبيرة تحويجة

ربع كيلو سمسم

فول سوداني مجروش

فول سوداني صحيح

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

طريقة تحضير المفتقة

قومي بخلط العسل مع المغات والتحويجة والدقيق والسمسم وملح الليمون

قلبي المكونات حتى تمتزج جيدا، ثم ضعيها على النار حتى الغليان مع التقليب المستمر من فترة لأخرى

الآن قومي بإضافة الفول السوداني، واتركيها على النار حتى الغليان حتى يصبح قوامها سميك

الآن ارفيها من النار واتركيها حتى تهدأ ثم احفظيها في برطمان زجاجي معقم

طريقة تحضير البصارة

فول مدشوش

بصلة مقطعة

رأس ثوم

بصل أخضر

حزمة نعناع

بقدونس

كزبرة

حزمة شبت

كمون

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

تقلية البصارة

٤ بصلة مفرومة

ثوم مفروم

سمسم

رشة كمون

رشة كزبرة

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي

طريقة تحضير البصارة

ضيفي جميع مكونات البصارة في إناء عميق دون إضافة التوابل، وقومي بتغطية مكونات البصارة بالماء ووترك على النار حتى الغليان

الآن ارفعي البصارة من النار وأضيفي التوابل وتضرب في الخلاط حتى تحصلي على مزيج ناعم

طريقة عملة التقلية

قومي بتسخين الزيت واضيفي البصل في طاسة حتى يصبح ذهبي اللون ومن ثم تضيف الثوم، ثم تضاف التوابل والسمسم وتقلب المكونات جيدا

تقدم البصارة باردة حسب درجة حرارة الغرفة، مع العيش البلدي أو أي نوع من أنواع الخبز حسب الرغبة