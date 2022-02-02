فوائد سحرية للنوم العميق للحفاظ على صحتك.. عشان ماتغفلش عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يتردد على أذهاننا أن البالغين يحتاجون إلى النوم لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 9 كل ليلة، لكن جودة النوم التي يحصل عليها الشخص مهمة أيضًا، والتي تُعرف بالنوم العميق، الذي يعد مرحلة من مراحل النوم بل هو المهم من بينها.

ما هو النوم العميق؟

أثناء فترة الراحة يمر جسمك بمراحل مختلفة من دورة النوم، والنوم العميق هو واحد من بين تلك المراحل، فهو عبارة عن مرحلة النوم التي تحتاجها لتشعر بالانتعاش عندما تستيقظ في الصباح، وهو على عكس نوم حركة العين السريعة التي تعرف بمرحلة النوم الريمي.

ويحدث النوم العميق عندما تتباطأ موجات جسمك ودماغك، فمن الصعب أن تستيقظ من النوم العميق، وإذا فعلت ذلك، فقد تشعر بالدوار بشكل خاص، وفق موقع healthline العالمي المعني بالصحة.

ما هي مراحل النوم؟

ينقسم النوم إلى فئتين النوم الريمي والنوم غير الريمي، تبدأ الليل في مرحلة نوم حركة العين السريعة تليها فترة قصيرة من نوم الريم، ومن ثم يحدث النوم العميق في المرحلة الأخيرة.

ما هي فوائد النوم العميق؟

ولمرحلة النوم العميق مجموعة من الفوائد الصحية للجسم، والتي تتمثل في:

- تحسين نسب الجلوكوز في الدم، مما يدعم الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى والتعلم بشكل عام.

يحدث النوم العميق أيضًا عندما تفرز الغدة النخامية هرمونات مهمة، مثل هرمون النمو البشري، مما يؤدي إلى نمو الجسم وتطوره.

- استعادة الطاقة الحيوية للجسم.

- تجديد الخلايا.

- زيادة تدفق الدم إلى العضلات.

- تعزيز نمو وإصلاح الأنسجة والعظام.

- تقوية جهاز المناعة.

ماذا يحدث عندما لا تحصل على قسط كافي من النوم العميق؟

وفي حال عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق، قد يتعرض الشخص لبعض المشكلات الصحية التي من بينها..

- الإصابة بمرض الزهايمر.

- الإصابة بأمراض القلب والسكر.

- التعرض للسكتة الدماغية.