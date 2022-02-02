الامارات | وميض برق يمتد لمسافة 800 كيلو متر.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وميض برق يمتد لمسافة 800 كيلو متر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتد وميض برق لمسافة تقارب 800 كيلومتر عبر ثلاث ولايات أمريكية، ليسجل رقماً قياسياً عالمياً غير مسبوق.

ونقلت "آر تي عربية" عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، القول إن الوميض امتد لمسافة 477.2 ميلا (768 كيلومترا) عبر تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وتم تحطيم الرقم القياسي القديم المسجل عام 2018 في البرازيل، والبالغ 709 كيلومترات.

وقال راندال سيرفيني، الأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، ورئيس قسم السجلات في منظمة الأرصاد الجوية، إن وميض البرق لا يمتد في المعتاد لأكثر من عشرة أميال، ويستمر أقل من ثانية، مضيفاً: "الوميضان اللذان سجلا استثنائيان تماماً".

وأشار إلى أن كليهما انتقل من سحابة إلى سحابة على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الأرض، لذلك لم يتسببا في أي خطر، وتم رصد سرعة الوميض والمسافة التي قطعها بفضل تقنية التتبع الموجودة في أقمار اصطناعية متخصصة بالرصد.

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