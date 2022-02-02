الامارات | دبي تستضيف فعاليات مميّزة وحفلات موسيقية خلال فبراير ومارس

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف فعاليات مميّزة وحفلات موسيقية خلال فبراير ومارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في إمارة دبي، عن استضافة المدينة مجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق، وتمكّن الجمهور من قضاء أوقات ممتعة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والتي تتنوع ما بين الأحداث الرياضية، والعروض الترفيهية، والحفلات الفنية المباشرة، وغيرها، ما يعزز من مكانة دبي وجهةً مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية.

ومن ضمن أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة «بطولة سوق دبي الحرة للتنس»، و«مهرجان طيران الإمارات للآداب»، وحفل نجم البوب الباكستاني عاطف أسلم، وعدد من العروض المسرحية المميزة.

ويُقام كأس دبي العالمي في 26 مارس المقبل على أرض مضمار ميدان للسباقات، حيث يوفر منصةً عالميةً، تستقطب أفضل خيول السباق في العالم، وتتيح منافسات سنويةً مذهلة، وتُعد هذه البطولة الفعالية الرياضية والاجتماعية الأكثر حماسة، وكذلك أغلى سباق خيول في العالم.

وتُعتبر طواف الإمارات من أبرز وأضخم تحديات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، وتعود إلى دبي في نسختها الرابعة خلال شهر فبراير.

وستكون الإمارة على موعدٍ كذلك مع عودة بطولة سوق دبي الحرة للتنس بين 14 و26 فبراير، حيث سيتوافد إلى دبي أبرز لاعبي ولاعبات التنس المحترفين من كلّ أنحاء العالم للمشاركة بها، مع حرصهم على الفوز بلقب البطولة في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتحتضن الإمارة أيضاً الموسم الـ11 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يمكن للضيوف خلال هذا التحدي المنافسة للوصول إلى خطّ النهاية والفوز بالسباق، أو تحدّي أصدقائهم فحسب، واختبار إلى أي مدى يمكنهم الاستمرار على دراجاتهم الهوائية ضمن هذه الفعالية الرياضية السنوية المرتقبة في 18 فبراير المقبل.

• «طيران الإمارات للآداب» وحفل نجم البوب عاطف أسلم من أبرز الفعاليات.

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