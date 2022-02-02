الامارات | برق اجتاز مسافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن برق اجتاز مسافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، برقاً امتد على مسافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة، في 29 إبريل 2020، أطول برق تم تسجيله على الإطلاق. وصادقت الوكالة الأممية أيضاً على رقم قياسي آخر لأطول فترة برق في 18 يونيو 2020، أثناء عاصفة رعدية فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين، اذ بقي في السماء لمدة 17.102 ثانية.

ويعود الرقم القياسي السابق، من حيث مدة البرق إلى ذلك الذي سُجّل في شمال الأرجنتين في 4 مارس 2019، وبلغت مدته 16.73 ثانية.

واجتاز البرق الذي سجّل رقماً قياسياً من حيث الامتداد في عام 2020، مسافة أفقية تبلغ 768 كيلومتراً في جنوب الولايات المتحدة.

وكان يحتفظ بهذا الرقم القياسي حتى الآن، برق امتد على مسافة 709 كيلومترات فوق جنوب البرازيل في 31 أكتوبر 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news