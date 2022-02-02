الامارات | دراسة لإنقاذ الدولفين الأعمى المهدد بالانقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لإنقاذ الدولفين الأعمى المهدد بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ باحثون في باكستان بجمع بيانات عبر أول بطاقات وسم مراقبة بالأقمار الاصطناعية للدلافين النهرية في آسيا، في خطوة تشكل دفعة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وقال منسق شؤون آسيا في مبادرة دولفين النهر، التابعة للصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة، أوزما خان: «جمعنا معلومات مهمة عن الدلافين خلال الأسبوعين الماضيين». وصرح خان بأن هذه الأنواع تستوطن نهر السند، وأن بطاقات الوسم ستساعد الباحثين على فهم وتقييم سلوك هذه الدلافين، وتغذيتها وموائلها وأنماط حركتها.

يشار إلى أن الدلافين العمياء هي ثاني أكثر دلافين المياه العذبة المهددة بالانقراض في العالم. وتُعرف بالعمياء، لأنها لا تستطيع تكوين صور واضحة على شبكية العين، ولكن يمكنها استشعار الضوء.

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