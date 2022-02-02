ضمور العضلات.. ما الأسباب والحلول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال عالم الرياضة الألماني إنجو فروبوزه إن ضمور العضلات يعني تراجع الكتلة العضلية، مشيرا إلى أنه يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التقدم في العمر، إلى جانب بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بالإضافة إلى البقاء في الفراش لمدة طويلة بسبب أحد الأمراض.

وأضاف فروبوزه أن ضمور العضلات يرفع خطر الإصابة بالسقوط والتعرض لكسور، كما أنه يحد من جودة الحياة.

وأشار فروبوزه إلى أنه يمكن مواجهة ضمور العضلات من خلال أسلوب الحياة الصحي، الذي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة، لا سيما تمارين تقوية العضلات بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا ولمدة ساعة في المرة الواحدة.

وإلى جانب الرياضة ينبغي أيضا اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات المهمة لبناء العضلات والحفاظ عليها وإصلاحها.