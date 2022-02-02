"بلاش بهرجة".. تجنب ارتداء هذه الملابس عند إجراء مقابلة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

هناك الكثير من الأساسيات التي يجب أن يعرفها الشخص قبل أن يذهب لإجراء مقابلة عمل، حيث يكون ما يرتديه في المقابلة بنفس أهمية المهارات المذكورة في سيرتك الذاتية.

اختيار الملابس وطريقة تقديمك لنفسك يجب أن ينقل الثقة وأخلاقيات العمل الجيدة عنك.

وفي التقرير، سنعرض ما لا يجب أن نرتديه في مقابلة العمل، وذلك كما ورد في موقع "indeed".

ومن أجل اختيار الملابس المناسبة لمقابلة العمل، عليكِ أولاً الابتعاد عن ارتداء هذه الملابس:

- الجينز المقطع

عليك أن تحترم سياسة المكان الذي ستعمل فيه، لأنه قد يظهرك أنك غير جدي.

-الملابس المكرمشة

تعطي هذه الملابس انطباعا عنك أنك شخصية مهملة، وغير منظمة في حياتك، وبالتالي لن تكوني ناجحة في الوظيفة.

-الملابس المكشوفة

على المرأة تجنب ارتداء الملابس المكشوفة أو القصيرة، لأنه سيعطي عنك انطباع غير جيد وسط زملائك في العمل. وسينظرون لكي بشكل غير جدي.

- الحضور دون حقيبة يد

عليك استخدام حقيبة يد متوسطة بحيث يمكنك وضع سيرتك الذاتية فيها ومفكرة لكتابة الملاحظات.

- المكياج المبالغ فيه

يفضل استخدام ألوان خفيفة وعدم المبالغة في وضع المكياج، فالبساطة هي أفضل شيء.

-الصنادل

تمامًا مثل الجينز المقطع، فإن الصنادل تكون غير رسمية بالمرة، ويعطيهم انطباع أنك غير احترافية.