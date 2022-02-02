حكم الحلف بالطلاق على عدم تناول نوع معين من الطعام.. رد قوي من الإفتاء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الحلف بالطلاق يعتبر طريقا مختصرا عند بعض الرجال، كي تطيعه الزوجة، يتطرق له الزوج في بعض الأحيان على أمور بسيطة وتافهة، فتحتار الزوجة هل تطيعه في كل الأمور؟، أم لا تطيعه، ويطلب منه الكفارة عن الرجوع في «الحلفان».

الإفتاء: الأصل أن لا يحلف الزوج

«زوجي حلف بالطلاق على عدم تناول نوع معين من الطعام فهل ذلك يصح؟».. هذا هو نص السؤال الذي وجهته إحدى السيدات لدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه أحد الشيوخ عبر «بث مباشر» نشرته دار الإفتاء عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:«الأصل أنه لا يحلف أصلا، لاعلى الطعام ولا على غيره، ولا يجعل الأحكام الشرعية عرضة للامتهان في سفاسف الأمور أو محقرات الامور، وعليه أن يربأ بنفسه عن ذلك».

حالة واحدة يلزم فيها أداء كفارة اليمين

وأكملت: «متى حلف ألا يأكل من يدها طعاما معينا، له أن يكفر عن هذا اليمين، بعد أن يأكل هذا الطعام ولا يفسد حياته بمثل هذا الأمر».