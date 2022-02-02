تغير جذري.. جورجينا رودريجرز صديقة رونالدو قبل وبعد عمليات التجميل «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مازالت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تتصدر أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد الاحتفال المبهر بعيد ميلادها، وإعلانه اقتراب موعد زفافهما، أتى الحديث عن فيلمها، والذي ظهرت فيه جورجينا بتغيير ملحوظ وملامح مختلفة، مؤكدة خضوعها لعمليات التجميل، وفقا لـ«proiqra» الهندي.

عمليات التجميل التي خضعت لها جورجينا

قبل ظهور جورجينا رودريجيز مع رونالدو لأول مرة في 2016، كانت مجرد فتاة عادية تعمل في إحدى فروع جوتشي الأسبانية، وكانت ذات قوام نحيل وأسنان غير منسقة وشفاه رقيقة بعض الشيء لكن مع مرور الوقت خضعت لعمليات تجميل واضحة، منها تخفيض الأنف وحقن شفاهها بمادة الفيلر، وتنسيق سقف الحلق والذقن وحقن وجهها بالبوتكس إلى جانب عمليات تجميل في جسدها لتصبح كما هي عليه الآن من قوام رشيق وجسد فاتن تخطف الأنظار في كل إطلالة لها سواء بمفردها أو بصحة كريستيانو رونالدو.

حياة جورجينا بعد ارتباطها بـ رونالدو

ورغم أنها قامت بعمليات تجميل كثيرة إلا أن ملامحها قبل التجميل منذ لقائه بها عام 2016 لأول مرة، عندما كانت بائعة في إحدى فروع جوتشي، وساعدته لتبدأ قصة الحب التي مرة عليها أكثر من خمس سنوات، لم يساعدها رونالدو في تغيير شكلها للاجمل بفضل عمليات التجميل فقط، بل وتحسنت أوضاعها المادية والاجتماعية، فقد أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء وسيدات الأعمال التي تمتلك ماركات باسمها وتخطف الأنظار فور ظهورها.

احتفال رونالدو بعيد ميلادها

جورجينا رودريجيز تعد أكثر النساء تأثيرا في حياة الدون الذي في كل مرة يعبر عن حبه لها بطريقة مثالية، فقد أنتج فيلما باسمها يحكي قصتها منذ لقائهم أول مرة وتنكره في إحدى المرات للذهاب إلى والت ديزني في باريس، والهدايا الفارهة غير أنها لم تكن لتلقى كل هذه الشهرة بدونه، وقال ألفارو دياز مدير شركة نتفلكس الإسبانية عن لقائه بجورجينيا «جورجينيا اتحولت من بنت عادية تبيع الهدايا الثمينة لسيدة تمنح الهدايا الثمينة، وبسرعه أثبتت موهبتها على السجادة الحمراء»، وكان الإعلان عن الفيلم يوم الاحتفال بعيد ميلادها منذ أيام على برج خليفة بصحبة أبنائهم، وباقة ضخمة من الورود الحمراء والهدايا الثمينة، وعلق عليها:«تهانينا الحارة حبيبتي».