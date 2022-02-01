عملية تجميل بـ«الشفاه» كادت تنهي حياة ممرضة.. صور صادمة تكشف المضاعفات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حشو الشفاة» أو تكبيرها.. أحد الخطوات التجميلية التي تقبل عليها الفتيات بشكل كبير، إذ أصبحت «موضة» تعتقدن أنها تجعلهن أكثر أنوثة وتجذب الآخرين لهن، دون إداركهن خطورة ذلك على الصحة، فهناك أخطاء طبية وقعت فيها بعض الفتيات أثناء إجرائهن تلك العملية، لعل آخرها ما حدث لفتاة أمريكية تدعى بيج بيلينجر، إذ فوجئت بتدهور حالتها الصحية، وكادت أن تفقد وجهها بالكامل، بعد أيام قليلة من إجراء الجراحة.

تفاصيل الجراحة التجميلية

زارت الفتاة إحدى العيادات التجميلية لرغبتها في حقن شفاها بمادة الفيلر للحصول على شكل جذاب، كغيرها من فتيات جيلها، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقريرها، موضحة السعادة البالغة التي كانت تشعر بها الفتاة، عندما كانت في طريقها لإجراء الحقن في الشفاه، لكن سرعان ما تحولت ابتسامتها إلى حالة من الصدمة والبكاء الهيستيري بعد أن اكتشفت ظهور علامة بيضاء على شفاها، واكتشفت أنها إشارة على انسداد الأوعية الدموية بالمنطقة.

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وبعد اكتشاف الأمر شاركت الفتاة التي تعمل ممرضة أصدقائها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الصور المروعة لها في محاولات منها لتحذير الآخرين من مخاطر حدوث مضاعفات من الحقن بمادة الفيلر.

مضاعفات خطيرة بعد حقن الشفاه بمادة الفيلر

وكشفت الفتاة الأمريكية أنها عانت من الشعور بألم شديد ومن ثم حدوث تورم، بالإضافة إلى ملاحظة أن الجانب الأيمن من شفتها العليا بدا شاحبًا فجأة، كما كشفت «بيلينجر» عن سبب رغبتها في حقن مادة الفيلر، بأنها كانت ترى أن شفتها العليا غير متناسبة قليلًا مع الأخرى، لكنها سرعان ما عانت من الشعور بالألم المزمن، قائلة: «في ذلك اليوم كانت شفتاي تؤلمني للغاية، ولم أستطع التحدث بصعوبة، ولم أتمكن من الابتسام حتى، ومن ثم تحول لون شفاها إلى الأسود، وأخبرها الأطباء بأنها على وشك أن تفقد حياتها إذ ازداد الأمر سوءًا، وذلك قبل حقنها بالمضادات الحيوية وبعض العلاجات الأخرى».