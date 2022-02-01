«شد شعرها وحاول يخنقها».. هكذا مازح حسن شاكوش الفنانة منة فضالي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يداعب الفنانة منة فضالي، في موقف طريف بينهما، وهو ما لاقى تفاعل الآلاف من متابعيه.

تفاصيل فيديو حسن شاكوش ومنة فضالي

وخلال الفيديو ظهر «شاكوش» وهو يشد شعر منة فضالي، إلى جانب لف ذراعية حول رقبتها ومحاولته خنقها على سبيل المداعبة والهزار، لترد عليه: «أنت قد اللي بتعمله»، ومن ثم أرفق الأول تعليقًا على الفيديو قائلًا: «أحلى هزار مع روح قلبي دي منة فضالي»، حيث عادة ما يعتاد الثنائي على الظهور سويًا في العديد من المناسبات المختلفة.

خطوبة منة فضالي وحسن شاكوش

وفي أبريل من العام الماضي، كان أثيرت الشائعات حول ارتباط منة فضالي وحسن شاكوش عاطفيًا، فضلًا عن تحضيرهما لخطبتهما، لكن الأمر كان على سبيل المداعبة، وجاء تحت عنوان «كدبة أبريل».

هجوم على حسن شاكوش بسبب عيد ميلاد الراقصة «أوكسانا»

وفي أعقاب العام الماضي، تعرض مطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى حالة من الهجوم من قبل متابعيه، وذلك عقب ظهوره في عدد من اللقطات المصورة أثناء تواجده داخل أحد أماكن السهر الشهيرة، وسط مجموعة من الراقصات، خلال حضورهم حفل عيد ميلاد الراقصة الشهيرة أوكسانا، إذ جاء ذلك بعد مرور فترة قصيرة من أدائه مناسك العمرة، وكان نشر عدد من الصور له بملابس الإحرام داخل الحرم المكي.

وفي عيد الميلاد، ظهر حسن شاكوش وهو مرتدي ملابس «كاجوال» شتوية، تمثلت في بالطو من الفراء، مع نظارة شمسية ملونة، بينما ظهرت الراقصات بملابس كاجوال جريئة.

وصلة رقص للفنانة مها أحمد مع حسن شاكوش

وتصدر مغني المهرجانات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في سبتمبر من العام الماضي، وذلك عقب ظهوره مع الفنانة مها أحمد، في وصلة رقص، على أنغام أغنيته «حبيبتي»، وظهرت مها أحمد بفستان أسود قصير من الستان، بنصف أكمام مروحية أوف شولدر، مع الشعر الأشقر التي ظهر به بمظهره الطبيعي، كما زودت إطلالتها بالأقراط الطويلة، والمكياج الهادئ.