طريقة تخليل الليمون الأضاليا في البيت بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الليمون «الأضاليا» واحدا من أفضل الثمرات لـ«التخليل» في المنزل، خاصة إذا كان «معصفر»، ويجرى تخزينه لتناوله لاحقا بجانب الأطعمة، ومع اقتراب شهر رمضان، تبحث ربات البيوت على الطريقة الأسهل للتخليل، وهذا ما نرصده خلال التقرير التالي، بحسب الشيف زينب مصطفى، كما قدمته على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخليل الليمون الأضاليا

حبة البركة.

عصير ليمون.

كيلوغراما ليمون أصفر أضاليا من النوع الجيد ذو القشرة الناعمة.

عصفر أو زعفران.

ملح.

زيت زيتون.

فلفل أخضر حار.

كل حبة ليمون ستحتاج لنصف ملعقة صغيرة ملح توزع بين الشقوق.

طريقة عمل الليمون الأضاليا

يغسل الليمون جيدا، وينقع في الماء البارد طوال الليل.

تعصر نصف كمية الليمون مع تقطيع طرفي الليمونة بسيطا بسكين حاد.

تشق الليمونة بالسكين من فوق إلى المنتصف فقط، 3 مرات متوازية.

يوزع بين الشقوق مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة، ويختم الحشو بربع ملعقة صغيرة من العصفر أو الزعفران.

توضع الليمونة بداخل برطمان تخليل معقم مسبقا وخالي من البكتيريا.

حينما تنتهي من حشو كل الليمون ورصه بالبرطمان اسكبي فوقه العصير ليمتلأ البرطمان إلى المنتصف.

بعد يومين أو ثلاث سيمتلئ البرطمان بالعصير على الآخر.

يوزع الفلفل الأخضر الحار بين حبات الليمون.

تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يغلق البرطمان جيدا ويستحسن وضع طبقة من الفويل فوقه قبل قفل البرطمان.

لضمان عدم تسرب الهواء حركي البرطمان عدة مرات من فوق لتحت.

احتفظي بالبرطمان في مكان دافئ وكل يومين ثلاثة يرج البرطمان.

مدة صلاحيته طويلة وغالبا سيجهز الليمون بعد 4 أسابيع.

طريقة عمل ليمون مخلل معصفر

حلول التخليل:

4 أكواب ماء.

ربع كوب ملح خشن.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت زيتون.

كيلو ليمون أضاليا كبير الحجم.

فص ثوم.

2 قرن فلفل احمر حار.

2 ملعقة صغيرة كركم مطحون.

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة عمل الليمون المعصفر

يغسل الليمون جيدا، ويترك حتى يجفَّ من الماء.

تغلى كمية وفيرةً من الماء ثمّ يضاف إليه الليمون ويترك ليغلي مدة 10 دقائق.

يزال الليمون من الماء المغلي، ثمّ نضعه فورا في الماء البارد ويفضل أنْ يَكون في الماء بعض الثلج ثمّ نتركه لمدة 10 دقائق أخرى ليبردَ تماما.

يوضع الليمون في الماء حتى يُصفّى جيداً.

يقشر الثوم ويقطع إلى شرائح رفيعة جداً.

يقطع الفلفل الحار إلى حلقات رفيعة.

يخلط الثّوم والفلفل والكمون والكُركم معاً في وعاء جانبي.

يذاب الملح والسّكر في الماء جيداً.

تفتح قطع الليمون من المُنتصف وتحشى حتى نَنتهي من كلّ الكمية.

توضع حباتِ الليمون المحشوة في وعاءِ التخليل مع مراعاةِ عدم ترك فراغات واسعة بينها، حتى لا نَسمح بنمو البكتيريا بينها.

يغمر الليمون بمحلول التخليل تماما، ثمّ تغطى السطح بقليل من زيت الزّيتون.

يغلق الوعاء بإحكام، ثمّ يترك لمدة أسبوع حتى ينضج تماما، ثمّ يقدم.