الامارات | سوري يكتب أول مصحف بالخيط والإبرة.. وزنه 200 كيلو جرام واستغرق 12 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن سوري يكتب أول مصحف بالخيط والإبرة.. وزنه 200 كيلو جرام واستغرق 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الخطاط السوري محمد ماهر حاضري، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنموذج لأول مصحف مكتوب بالخيط والإبرة في العالم، كما عرض مجموعة من الأعمال الفنية الأخرى التي تعتمد على الكتابة بالخيط.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن "حاضري" قوله: "كتبت أول مصحف بالخيط والإبرة فى العالم، ووزنه 200 كيلو جرام، يتألف من 12 مجلدا وكل مجلد يحتوى جزئين ونصف من القرآن، عبارة عن 425 صفحة، وكل صفحة منه تعادل صفحة ونصف من مصحف المدينة المنورة، مكتوب بنفس طريقة مصحف المدينة (الحفاظ)، أي كل صفحة تحتوي 15 سطرا.

وأشار إلى أنه راعى فيه الرسم العثماني للمصحف، والوقوف حسب مصحف المدينة، واستغرق المصحف 12 سنة عمل، منها 8 سنوات كتابة، وسنتين تدقيق، حيث جرى تدقيقه 4 مرات، من علماء مختصين ومجازين، لتلافي أي نقص أو خطأ، أما غلاف المصحف، فقد استغرق سنتين أيضا، لأنه مشغول بطريقة يديوية تماما، على نفس صناعة توب الكعبة (السيرما النافر)، ونفذته يدويا على الماكينة، والكتابة دون رسم مسبق على القماش، والمجلد الواحد من المصحف قياسه 60& 80 سنتميترا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news