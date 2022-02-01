لهذه الأسباب.. يجب تغطية رأسك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انخفاض درجة الحرارة قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالعدوى الموسمية، مثل البرد والإنفلونزا والحمى وبعض الأمراض الشائعة التي تزعج الناس في هذا الشتاء.

لهذا السبب يوصى بالعناية الإضافية بأنفسنا لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة، من تناول الطعام بشكل صحيح لممارسة الرياضة، حتى ارتداء طبقات من الملابس وبعض الحيل التي تعمل بشكل جيد في الموسم لتوفير الحماية من فيروسات البرد والإنفلونزا مثل تغطية رأسك، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا تغطية رأسك في الشتاء مهم؟

سواء اخترت قبعة فاخرة أو وشاحًا، طالما أن رأسك مغطى عند خروجك من المنزل، فإن خطر إصابتك بالمرض يقل إلى النصف تقريبًا.

وفقًا لخبير الأيورفيدا "نظام الطب الهندي القديم"، الدكتور نيكيتا كوهلي، فإن تغطية رأسك أثناء الشتاء يحافظ على الحرارة، ما يجعلك تشعر بالدفء والراحة، عندما تتعرض فروة رأسك للطقس البارد، تفقد المزيد من حرارة الجسم وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا، الحفاظ على دفء فروة رأسك لا يقل أهمية عن الحفاظ على دفء جسمك.

الأسباب الأخرى التي تجعل تغطية رأسك ضرورية

يمكن أن تساعد تغطية رأسك في الشتاء أيضًا في الحفاظ على شعرك صحيًا وخاليًا من التجعد، يزيل الطقس البارد والقاسي كل الرطوبة من شعرك مما يجعله جافًا ومتطايرًا.

عند تمشيط شعرك بالفرشاة لفك تشابكه، قد يؤدي ذلك إلى تكسره وتقصف أطرافه، كما أنه يجفف فروة رأسك مما يزيد من خطر الإصابة بقشرة الرأس.

وارتداء القبعة يحبس رطوبة فروة رأسك، ما يجعلها تبدو صحية وخالية من التجعد وناعمة، كما أنه يمنع فروة رأسك من الجفاف والحكة.

طرق أخرى للبقاء بصحة جيدة في الشتاء

في الشتاء تكون مناعتك منخفضة ويمكن أن تنتقل الأمراض المعدية بسهولة أكبر مقارنة بالفصول الأخرى، لذلك من الضروري أن تعتني بنفسك لتحافظ على صحتك ولياقتك هذا الموسم، فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

تناول الطعام بشكل مستمر: قم بتضمين الفواكه والخضروات الصحية والموسمية في نظامك الغذائي، إنها مغذية ويمكن أن تساعدك على تعزيز المناعة.

التدليك: يمكن أن يساعد التدليك قبل الاستحمام بالزيت الدافئ في الحفاظ على رطوبة بشرتك وكذلك الحفاظ على الحرارة، يعتبر التدليك بزيت بذور السمسم الأفضل في فصل الشتاء.

التمرين: تساعد التمارين الرياضية على تعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على صحتك، حتى 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا مفيدة للصحة.