أغلى الفنادق في العالم.. الليلة في الغرفة بـ600 ألف جنيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تختلف الفنادق في مستوى الراحة والرفاهية والموقع، وهذا ما يميز أحدهما عن الآخر.

بعض الفنادق تشبه الجنة على الأرض، وتقع في مواقع رائعة، وإذا كانت لديك ميزانية غير محدودة تبحث عن تجربة إقامة متميزة في أي مكان في العالم، فإليك أفضل 5 فنادق في العالم حسب موقع traveltoplist.

- برج العرب في دبي

تضم دبي مجموعة واسعة من الفنادق باهظة الثمن، ويعد برج العرب من فنادق 7 نجوم، وهو رابع أطول فندق في العالم.

شكل المبنى يذكرنا بشراع السفينة، كما أنه يحتوي على مهبط للطائرات العمودية.

- فندق بلازا أثينا في فرنسا

يعتبر فندق بلازا أثينا الفندق الأول في باريس من حيث الفخامة، يمكنك الاستمتاع بمشاهد برج إيفل من الفندق.

يتوفر للضيوف مطبخ خاص وغرفة بخار لأنفسهم ويتمتعون بأقمشة وأثاث الريجنسي الفرنسي.

ستكلفك ليلة هنا 27000 دولار أي ما يقرب من 500 ألف جنية مصري.

- منتجع Palms Casino، لاس فيجاس

يحتوي هذا الفندق والكازينو على 653 غرفة فاخرة، لا يوجد أكثر من منتجع Sky Villa في الطابق السادس بمساحة تزيد عن 800 متر مربع، ويكلفك قضاء ليلة 35450 دولارًا أمريكيًا، بما يزيد عن 550 ألف جنيه,

جاء تصميمه بالدمج بين المودرن والتراث، ويحتوي أيضا على مسابح داخلية تجعله الخيار المفضل للأثرياء. ويشتهر الفندق بأنشطة الحياة الليلية.

- فندق جراند حياة كان مارتينيز بمدينة كان الفرنسية

هذا الفندق هو سمة بارزة للحياة الفاخرة في فرنسا، أسسه عائلة إيطالية في عام 1929.

يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة الفرنسية الجنوبية من الفندق. ويشمل جزء من ميزاته الحصرية هو أن الضيوف يتمتعون برفاهية الجاكوزي الشخصي المطل على خليج كان.

- منتجع جراند لاجونيسي رويال فيلا

منتجع جراند لاجونيسي رويال فيلا، فندق فخم للغاية يقع على نهر أثينا باليونان ويضم عشرة مطاعم و197 غرفة و76 جناحا.

يوفر مصاعد الهليكوبتر واستئجار اليخوت وسيارات الليموزين التي يقودها سائق لضيوفه المميزين.

والليلة في هذا الفندق تصل لـ40 ألف دولار، أي ما يزيد عن 600 ألف جنيه مصري.