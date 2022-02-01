هل أعراض متغير أوميكرون تختلف بين الرجال والنساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

رغم ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، يعتقد البعض أن أعراضه خفيفة، ما جعل الكثير من الناس مهملين، كما يرفض البعض تصديق أن الأعراض خطيرة، معتقدين أنها نزلة برد عادية، ويتجولون بحرية، وينشرون الفيروس إلى أشخاص آخرين.

وأظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا وجميع متحوراته يصيب النساء بشكل أقوى، وذلك وفق ما أورد موقع "thesun".

وبناءً عن أبحاث تم إجرائها للحالات عن عدد المرات التي شعروا فيها بالتعب أثناء إصابتهم بفيروس كورونا، قال ثلث الرجال إنهم عانوا من التعب بشكل خفيف، على عكس النساء فهناك 40% منهم أبلغوا عن معاناتهم من الشعور بالتعب بشكل قوي ومؤلم، وهذا يعنى أن الإرهاق يصيب النساء بشكل أقوى.

وقال الأطباء إنه يصعب التمييز بين ما إذا كان التعب ناتج عن كورونا أم لا، حيث يمكن للناس أن يختلط عليهم الأمر أن التعب بسبب نمط الحياة.

وقال خبير الأمراض المعدية الدكتور ساشين ناجراني، إنه يعرف بأن التعب الشديد يمكن أن يكون ناتج عن المجهود العقلي أو البدني أو المرض، وأيضا قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: إنه من المهم أن العديد من حالات كورونا، لا تظهر عليها أعراض على الإطلاق، وهذا أحد أسباب انتشاره بسهولة.

ومن المفيد بشكل خاص معرفة الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالمتغير، لأنه يساعد الآخرين في البحث عن العلاج بسهولة.

وتظهر سلسلة من الدراسات الإيجابية أن أوميكرون أكثر اعتدالًا من السلالات الأخرى، حيث كشف أول تقرير رسمي بريطاني عن خطر الاستشفاء بنسبة 50 إلى 70% أقل من دلتا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحالات في الانخفاض، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في العام الجديد.