مصرع أسرة كاملة في الشرابية بسبب "القاتل الصامت".. كيف تنجو من الخطر المتكرر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لقي زوج وزوجته وأبنائهم الخمسة، أمس الأثنين، مصرعهم اختناقًا بسبب تسريب الغاز داخل الشقة سكنهم بمنطقة الشرابية.

وتم العثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل الشقة.

ولهذا قدم الدكتور أحمد هيبة خبير السلامة والصحة المهنية لـ"الخليج 365"، عدة نصائح لحماية المنزل إذا حدث تسرب غاز، وأيضاً نقلاً عن موقع "the health site".

سبب التسمية؟

يسمى غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" لكونه ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال، وينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

أهم النصائح لكي تنجو بحياتك

- لا تشعل النار

إذا شممت رائحة الغاز المزعجة وشعرت بالدوار والغثيان فعليك الخروج واستنشاق الهواء، وتجنب تمامًا فتح أو غلق مفاتيح الكهرباء أو إشعال أعواد الثقاب أو استخدام أي مصدر يحتوي على شعلة نار وغلق المحابس جيدًا التي تربط بين البوتاجاز وأسطوانة الغاز وغلق صمام الغاز الرئيسية، وعدم تشغيل المراوح الكهربائية أو أي أدوات كهربائية أخرى، وذلك لتجنب حدوث انفجار.

- إخلاء المكان

عليك إخلاء المنزل بشكل سريع من الأشخاص الموجودين، وفتح جميع الأبواب والنوافذ في المنزل، لتغيير الهواء والسماح بدخول الهواء النقي.

- طلب فحص فني للأجهزة

من الأمور التي ربما تسبب تسرب الغاز هي عدم تركيب الأسطوانة بالشكل الصحيح، مما يوجد منفذًا لتسّرب الغاز، أو تآكل المحابس واستخدام المعدات والأجهزة القديمة المستهلكة الرديئة.

وهناك عدة نصائح ضرورية يجب إتباعها بشكل عام لضمان سلامة أفراد الأسرة:

- إذا كانت المصابيح مضاءة لا تطفئيها.

- ممنوع تشغيل أي جهاز كهربائي، إذ أنه يمكن أن تسبب الشرارة المنبعثة من الأجهزة في الحريق.

- أكتب رقم الطواريء في مكان ظاهر بالمطبخ.

- بعد الانتهاء من العمل يجب التأكد من إغلاق مفاتيح الغاز، وكذلك الحال قبل نزولك للعمل صباحا أو للتسوق.

-وتم التحذير من قبل الأطباء من استخدام سخانات الغاز ووسائل التدفئة التقليدية خلال فصل الشتاء في أماكن عديمة التهوية، فربما ينتج عنها تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة الذي يؤدي إلى الوفاة حال استنشاقه بكمية كبيرة.