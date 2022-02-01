شاهد إطلالات النجمات: غادة عبد الرازق ساحرة.. وريا أبي راشد جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

غادة عبد الرازق:

أطلت الفنانة غادة عبد الرازق بفستان باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ياسمين صبري:

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان كت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هاجر أحمد:

وظهرت الفنانة هاجر أحمد ببالطو باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ريا أبي راشد:

كما ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون السيمون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي سليم:

وأطلت الفنانة مي سليم بجاكيت باللون الأسود مع جيب باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.