كورونا اليوم: عرض خطير لـ أوميكرون يصيب كبار السن.. وخطر يهدد رئة هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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مفاجأة جديدة لدى مرضى كوفيد طويل الأمد

اكتشف باحثون من جامعات أكسفورد وشيفيلد وكارديف ومانشستر بالمملكة المتحدة، تشوهات في رئتي مرضى كوفيد طويل الأمد، والذين يعانون من ضيق التنفس.

وقال الباحثون، في الدراسة المنشورة على medRxiv ، إن هذه التشوهات لا يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الروتينية، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

تستخدم الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام الزينون مفرط الاستقطاب للعثور على تلف محتمل في الرئة لدى مرضى كوفيد طويل الأمد، الذين لم يدخلوا المستشفى بسبب كورونا ولكنهم ما زالوا يعانون من ضيق التنفس.

بشرى بشأن لقاح الأنف

قالت يلينا سموليارتشوك رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية في جامعة سيتشين بموسكو، إنه لم تظهر أية عواقب سلبية لدى المتطوعين خلال اختبار اللقاح الأنفي ضد كوفيد.

وأضافت الخبيرة: "لم نسجل أي ردود فعل سلبية لديهم تجاه هذا اللقاح"، ونوهت، بأنه تم حتى الآن تطعيم المتطوعين بالجرعة الأولى فقط، وبعد 21 يوما من التطعيم الأول، سيحصلون على المكون الثاني من اللقاح، وفقا لروسيا اليوم.

مخاطر الزكام عند الإصابة بـ"أوميكرون"

سيلان الأنف هو عارض شائع يحدث عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، فبم يمكن أن يهدد مثل هذا الشكل من تجليات للمرض؟ - تحدث عن ذلك دكتور العلوم الطبية، والطبيب الروسي للأنف والأذن والحنجرة، فلاديمير زايتسيف في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار الطبيب إلى أن التهاب الغشاء المخاطي للأنف بمتحور "أوميكرون "من فيروس كورونا يستمر لفترة أطول من فترة بقاء نزلة البرد العادية و يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على دماغ الإنسان، وأوضح، زايتسيف أن "التنفس الأنفي يعمل على تهوية دماغنا بنسبة 70%. وفي حال كان التنفس الأنفي إما مسدودا جزئيا أو غائبا تماما، فإن الدماغ يواجه نقصا حادا في الأكسجين"، ونتيجة لذلك، يمكن أن يشعر المريض "وكأن رأسه مصنوع من الحديد الزهر" بسبب نقص الأكسجين أو يشعر بآلام لا تهدأ في دماغه، وفقا لروسيا اليوم.

عرض خطير يصيب كبار السن

وحذر أطباء من عرض خطير لـ أوميكرون يصيب كبار السن، وذلك بعدما زادت عدد كبار السن الذين يدخلون المستشفى، مصابين بالتهاب رئوي حاد.

ودق خبراء طبيون في اليابان ناقوس الخطر بشأن الزيادة الملحوظة في عدد المرضى المسنين الذين يتم نقلهم إلى المستشفى، بسبب هذا العرض، وهو الالتهاب الرئوي الحاد بعد الإصابة بأوميكرون.

وأجرى مستشفى Fujimino للطوارئ في اليابان مؤخرًا عددًا كبيرًا من اختبارات كورونا على المرضى لتحديد الأعراض المرضية، بعد أن شهد المستشفى، وهو مركز صحي مخصص لمرضى كورونا، عددًا متزايدًا من الحالات الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، وأكثر من نصفهم يدخلون المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي.