هدايا عيد الحب 2022.. 6 أفكار ناعمة لشريكة حياتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتار الرجال في اختيار الهدايا التي يمكن شراؤها خلال عيد الحب، الذي تنتظره معظم الزوجات والفتيات المرتبطة، إذ ترغب كل واحدة في هذا اليوم المميز معرفة نوع الهدية التي أحضرها لها شريك حياتها، والتي غالبا ما تكون عبارة عن خروجة أو أشياء أخرى لا تراها الفتاة أنها مناسبة لها، لذا يقدم «هن» خلال التقرير التالي أجمل وأفضل الهدايا التي تصلح لـ عيد الحب 2022، بحسب ترشيحات «نيو يورك تايمز».

هدايا عيد الحب 2022

إكسسوارات قيمة

يمكنك شراء إكسسوارات قيمة أو براند من الذهب والفضة والتي تسعد النساء كثيرا، وخاصة السلاسل والخواتم، وفي حالة اختيارك الألماظ فإن الحلق سيكون الأفضل، كما أن سعره في متناول الجميع.

باقة من الزهور والشوكولاتة

تقديم ورود حمراء في عيد الحب هدية تقليدية، إلا أنها مهمة وتفضلها الكثير من النساء، وكذلك الشوكولاتة من البراند المفضل لها واحدة من الهدايا اللذيذة أيضا التي يمكن أن تكون هدية مميزة لها.

عشاء رومانسي لـ عيد الحب

اختر بقعة رومانسية واعزم حبيبتك على العشاء في مكان رومانسي بفيو رائع سواء النيل أو الأهرامات فهي المعالم المصرية، بالإضافة إلى رقصة سلو خفيفة معها سيكون يوما مميزا لن تنساه شريكتك طوال العمر.

برفيوم مميز

الرائحة التي تفضلها حبيبتك سواء كانت الورود أو الشوجري والفواكه يمكنك أن تمنحه إياها في شكل هدية مميزة لـ عيد الحب 2022، وقدمها في لفة مميزة حمراء.

الطهي وعمل تورتة

التميز في المطبخ لعمل الطعام هو أيضا من الهدايا المميزة لعيد الحب، اطهي عشاء لذيذا لزوجتك مع الحلو وتورتة مزينة بالورود والقلوب.

ملابس وأحذية

إذا كنت تعرف ذوق زوجتك، فإن اختيار شراء ملابس للبيت أو الخروج وكذلك الأحذية سيكون مميزا لها للغاية، خاصة إذا كانت تحتاج تلك القطع بشدة، وهو نفسه ذوقها بشكل عام.