دار أزياء عالمية تجرم استخدام فراء الحيوان.. اعرف البديل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأزياء الشتوية المزودة بالفراء، من القطع الأساسية التي تفضلها الكثير من السيدات، بعضهن مهووسات بشرائه، دون النظر أن ذلك الفعل يعد جريمة يؤثر بالسلب على البيئة، ومن الممكن أن يؤدي لانقراض بعض الأنواع على المدى البعيد، ومن منطلق هذا قررت دار الأزياء العالمية «Dolce & Gabbana» التخلي تماما عن استخدام فراء الحيوانات في مجموعاتها، ونفذ القرار بداية من الأمس 31 يناير، واستبدل بالفرو الصناعي صديق البيئة، وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

دور أزياء عالمية تتخلى عن استعمال الفرو

وأعلنت دار أزياء Dolce & Gabbana، التخلي عن استعمال الفرو الطبيعي في تشكيلتها الجديدة من الأزياء، وعوضا عنها سيتجهوا لاستخدام الفراء الصناعية صديقة البيئة التي تفي بالغرض، ولا تقلل من شكل المنتج في النهاية.

استبدال الفرو الطبيعي بآخر صناعي

وتضم دار الأزياء Dolce & Gabbana التي مقرها في ميلانو مجموعة أخرى من أشهر العلامات التجارية مثل Armani وGucci وPrada وMoncler الملتزمة باتباع تعاليم وتوجيهات المنظمات العالمية لحقوق الحيوان.

دولتشي آند غابانا تعلن توقفها تماما عن استعمال الفرو الطبيعي

وخلال بيان رسمي أصدرته العلامة التجارية Dolce & Gabbana، قال مسؤول التسويق والاتصالات لدار الأزياء الشهيرة:«إن تعمل Dolce & Gabbana نحو مستقبل أكثر استدامة لا يمكنه التفكير في استخدام فراء الحيوانات».

فيما قال «بي جيه سميث» مدير سياسة الموضة المسؤول عن الجمعية الدولية للرفق بالحيوان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن إنهاء استخدام الفراء يخلق معيارًا أعلى لما هو مقبول في الموضة.

إيطاليا تحظر زراعة الفراء الطبيعية

وفي نفس السياق، عملت إيطاليا على حظر زراعة الفراء بداية من العام الجاري 2022، وبذلك تكون ضمن قائمة الدول التي حظرت هذا الفعل، ويبلغ عددهم 20 دولة على مدار الـ20 عاما الماضيين.