منة تيسير تغازل الفنانة شهيرة في عيد ميلادها: «ملامحك كلها مني يادوب الاسم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غزل، ومعايدة استثنائية، تلقتها الفنانة شهيرة بمناسبة عيد ميلادها اليوم 1 فبراير، من ابنة شقيقتها الفنانة منة تيسير، إذ نشرت صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعها بها، والتي بدت وكأنها نسخة منها في مرحلة الشباب، أثارت إعجاب الجمهور.

منة تيسير توجه رسالة لخالتها في الفنانة شهيرة

وعلقت «منة» على الصورة التي شاركتها مع الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إذ تقول:«ملامحك كلها مني يادوب الاسم.. متغيرملامحك كلها منى يادوب الاسم متغير».

وتابعت:«القمر بتعنا عيد ميلاده النهاردة أحلى وأرق وأقوى ست في الدنيا، مش خالتي دي أمي التانية وصحبتي، وأختي بحبك قوي، ربنا يخليكي لينا يارب دايما منحرمش منك أبدا أبدا يا حب العمر».

معايدة ورسائل غزل

آلاف من التعليقات تلقتها الفنانة شهيرة، بمناسبة عيد ميلادها من المعجبين سواء داخل الوسط الفني وخارجه، كان من بينها:«ماشاء الله كأنكم توأم، أنتي شبه خالتك أكتر من بنتها رانيا، قمر يا شهيرة، كل سنة وأنتي طيبة يا نجمة، وحشتينا على الشاشة، العمر المديد والسعادة والتوفيق يارب، ولا يحرمكم من بعض يارب، كل عام وهي بألف خير وصحة وسلامة وراحة البال يارب.. ويارب يبعد عنكم كل سوء وكل الهم وكل حزن وكل مرض يارب».

معلومات عن الفنانة شهيرة

الفنانة شهيرة، ممثلة مصرية، تخرجت في معهد الفنون المسرحية، وتزوجت من الفنان محمود ياسين في أكتوبر 1970، وهي أم الفنان عمرو محمود ياسين، والفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، وحفيدها أصبح فنان وشارك في العديد من الأعمال الفنية، وابنة شقيقتها الفنانة منة تيسير.