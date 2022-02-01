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سبب انتحار تشيزلي كريست ملكة جمال أمريكا.. دونت رسالة مبكية قبل وفاتها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سبب انتحار تشيزلي كريست

لا يزال سبب انتحار تشيزلي كريست، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، يثير اهتمام وتساؤلات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بعدما أقدمت الشابة الثلاثينية على القفز من ناطحة سحاب مكونة من 60 طابقًا في ولاية نيويورك الأمريكية، إذ وقع الأمر بعدما نشرت آخر رسالة لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

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سبب انتحار تشيزلي كريست

وأقبلت «كريست» على الانتحار بالقفز من الطابق التاسع والعشرين بناطحة السحاب التي كانت تقطن بها، في شارع ويست 42 وسط منهاتن، إذ وقع الحادث في الساعة 7:15 صباح أول أمس، بحسب ماجاء في تصريحات صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وعُثر على جسمان ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019 وهي جثة هامدة أسفل ناطحة السحاب وملقاة على الأرض ومغطاة بالثلوج، لكن لا يزال سبب وفاتها غامضًا حتى الساعة.

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الرسالة الأخيرة لملكة جمال أمريكا

يذكر أن آخر ما دونته تشيزلي كريست كانت رسالة على حسابها بموقع «انستجرام»، كتبت خلالها: «أتمنى لكم هذا اليوم الراحة والسلام»، وكشفت التقارير أنها قفزت من منطقة كانت مفتوحة للمبنى بأكمله بعد أن شوهدت لآخر مرة في شرفة الطابق الـ29. 

معلومات عن تشيزلي كريست

- ولدت «كريست» في ولاية ميشيجان لأب أبيض البشرة بولندي أمريكي، وأم سمراء البشرة.

- تخرجت من جامعة ساوث كارولينا.

- حصلت الفتاة على شهادتها في القانون من جامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية شمال كارولينا.

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- حصلت على لقب ملكة جمال ولاية كارولينا الشمالية، ومن ثم توجت كملكة جمال للولايات المتحدة وذلك في عام 2019.

- شاركت في عدد من الأنشطة، بما في ذلك الرابطة الوطنية لطلاب القانون أصحاب البشرة السمراء، وذلك وفقًا لصفحتها التعريفية على موقع LinkedIn. 

- اعتادت على القيام بالأعمال التطوعية لتقليل العقوبات على السجناء. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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