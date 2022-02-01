الامارات | حارس أمن يفتح عيادة بعد تقاعده ويعمل كطبيب مزيف ويتسبب في وفاة 5 هنود

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أمن يفتح عيادة بعد تقاعده ويعمل كطبيب مزيف ويتسبب في وفاة 5 هنود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الهندية القبض على طبيب مزيف يبلغ من العمر 72 عامًا في مرباد بعد أن وصف أدوية للقرويين في المناطق المجاورة دون الحصول على أي شهادة طبية؛ ما تسبب في وفاة 5 قرويين حتفهم وحجزته الشرطة

ووفقاً لتحقيقات الشرطة، التي نقلت الصحافة الهندية أهم معطياتها، كان الطبيب المزيف يعمل كحارس أمن في إدارة الصحة الأولية وافتتح عيادته الخاصة بعد التقاعد في عام 2009.

تم التعرف على المتهم ويدعى باندورانج جولاب، فيما أكدت منظمات المجتمع المدني أن هناك العديد من هؤلاء الأطباء المزيفين في المنطقة.

وقال دينيش جادهاف، من "منظمة أديفاسي كرانتي سينا" ​​غير الحكومية: "في هذا الأسبوع، فقدنا خمسة قرويين، بينهم امرأة حامل في شهرها الثالث، فجأة أثناء تلقيهم العلاج تحت إشراف المدعو جولاب. وبعد أن ساءت حالتهم، ذهبوا إلى مستشفيات أخرى عندما أدركت عائلاتهم أنهم تلقوا العلاج الخاطئ في البداية. لدينا مستشفى حكومي على بعد 5 كيلومترات حيث نتلقى العلاج فقط من الحمى والسعال والأشياء الأساسية، ومن الصعب على الفقراء السفر إلى مستشفى بعيد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news