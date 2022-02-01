الامارات | لحظات مرعبة لطائرة نجت من كارثة في اللحظة الأخيرة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مرعبة لطائرة نجت من كارثة في اللحظة الأخيرة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو في عدد من وسائل الإعلام يظهر لحظة مرعبة لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وهي تكافح للهبوط في مطار هيثرو خلال العاصفة كوري، وأصيب مراقبو الطائرة بالصدمة وأشادوا بالطيار بعد أن قالوا إن ذيل الطائرة ارتطم بالمدرج، وكادت الواقعة أن تتسبب في كارثة خاصة وأن الطائرة تمايلت تجاه اليسار خلال الهبوط.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة العربية إن الطائرة كانت قادمة إلى مطار لندن، وفقدت توازنها بسبب الرياح القوية، واضطر الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى.

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