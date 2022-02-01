لو طفلك بيعاني من النحافة المفرطة.. اعرفي الطرق الصحيحة لزيادة وزنه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال من المسؤوليات، التي تجد فيها بعض الأمهات ضرب من الصعوبة، خاصة إذا كان الطفل يعاني من النحافة المفرطة بسبب فرط الحركة والنشاط أو غيرها من الأسباب الأخرى، ويمكن علاج تلك المشكلة باتباع مجموعة من الحلول تقدمها «هن» خلال التقرير التالي وفقا للموقع الهندي «newsncr».

الموز

الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة وغناه بعنصر الحديد، فيعمل على زيادة وزن الأطفال ويمكن تحضيره مع الشوفان أو عصير الموز بالحليب.

منتجات الألبان

منتجات الألبان غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات المهمة لتغذية ونمو الطفل بطريقة صحيحة، أيضا تساعد على زيادة الوزن، فيمكنك إضافة الحليب المضاف له بعض النكهات مثل الشوكولاته والمكسرات وغيرها من الأغذية الصحية التي تساعد على زيادة الوزن.

عصيدة القمح

العصيدة المكونة من القمح تمنح الطفل طاقة كبيرة، بالإضافة لزيادة الوزن، ويمكن تحضيرها من خلال إضافة مكونات صحية ومغذية كالعسل والموز والقليل من الحليب لرفع قيمتها الغذائية وسعراتها الحرارية.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة من الخيارات الرائعة التي تعمل على زيادة وزن الطفل لارتفاع سعراتها الحرارية بالإضافة لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة ومتنوعة، ويمكن تقديمها مع الحليب، أو إضافتها للطفل في اللانش بوكس كسناكس مغذي ومفيد.

سموزي الفواكه

سموزي الفواكه من أنواع العصائر اللذيذة التي يحبها الأطفال، ويمكن رفع قيمتها الغذائية بإضافة الحليب والمكسرات أو بولة من الآيس كريم، فهذه الوجبة صحية ولذيذة في نفس الوقت.

استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح لزيادة الوزن

من ناحيته، أكد الدكتور حاتم نعمان استشاري إذابة الدهون والتغذية العلاجية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن «حب العزيز» من المأكولات التي تساعد في زيادة الوزن ومفيد للدورة الدموية لاحتوائه على فيتامينات ومغذيات، أيضا العسل الأسود الأصلي مفيد لمرضى النحافة، ويمكن تناول ملعقة من العسل الأسود مضافة إليها نصف عصرة ليمون وتناولها على الريق في الصباح لزيادة الوزن بشكل صحي.