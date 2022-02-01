الامارات | "تسلا" تستدعي 53 ألف سيارة لتعطيل خاصية في نظام القيادة الذاتية

شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تستدعي 53 ألف سيارة لتعطيل خاصية في نظام القيادة الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، أكثر من 53 ألف سيارة، لتعطيل عمل خاصية توجد داخل ما يسمى بـ "نظام القيادة الذاتية الكاملة"، والتي من الممكن أن تتسبب في انقلاب السيارة عبر تقاطعات التوقف على طول الطريق.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن "تسلا" أصدرت تحديثاً لبرنامج يعطل خاصية الـ "رولينج ستوب" (أي منع التدحرج)، بعد إجراء مناقشات مع "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة"، وفقا لإشعار استدعاء للسيارات، قدمته الوكالة عبر الإنترنت.

وأبلغت "تسلا" الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أنها ستقوم بإرسال رسائل إلى أصحاب السيارات، موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي حوادث.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب تعليقها.