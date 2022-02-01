5 أبراج محظوظة في شهر فبراير.. «ترقيات في العمل ونجاح وارتباط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم الاثنين، الأول من شهر فبرابر 2022، والذي يطلق عليه «شهر الحب»، إذ يحتفل العالم في يوم 14 من نفس الشهر بـ«عيد الحب»، أو كما يعرف عالميًا باسم «الفالنتاين»، ومع حدوث تغييرات في حركة الكواكب والنجوم يؤثر ذلك سواء بالإيجاب أو السلب على الأبراج الفلكية.

وتقدم «هن» خلال التقرير التالي التأثير الإيجابي لبعض مواليد الأبراج خلال فبراير، وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

برج الحمل

الحمل من الأبراج النارية التي ستتحسن حالتهم المادية خلال هذا الشهر، وسيكونون علاقة جيدة مع رؤسائهم في العمل، وتوجد فرصة كبيرة للحصول على ترقية.

برج الثور

الثور من الأبراج الترابية التي ستلقى أخبارا جيدة خلال الشهر الجاري، بالإضافة لنجاحات متتالية على الصعيد العملي، وسيحصل رجال الأعمال على أرباح كبيرة.

برج القوس

القوس من الأبراج النارية التي سيتحسن حظها كثيرا خلال فبراير، وسيكون مواليد القوس قادرين على كسب الأموال من خلال مهاراتهم العقلية.

السرطان

السرطان من الأبراج المائية التي ستتعرض للانهيار بسبب الضغط، لكن ستجد المساعدة من شخص قريب منك سيجعلك تتحسن، لكن عليك التخلي عن بعض الأشياء للسماح بغيرها أكثر إيجابية.

برج الأسد

الأسد من الأبراج النارية التي قد تختلف مع شريك الحياة وتنفصل عنه، لذلك ينصح الخبراء مواليد الأسد التحلي بالهدوء خلال تلك الفترات.

برج العقرب

العقرب من الأبراج المائية التي بحاجة إلى البقاء على تواصل مع الآخرين والتحلي بالمرونة، والتخلي عن بعض الأفكار والمعتقدات القديمة للتطوير أكثر من الذات، وستجد أياما جيدة خلال الشهر الجاري ستتمكن خلالها من تحقيق نجاحات.

برج الميزان

الميزان من الأبراج الهوائية التي تتصف بالتردد قليلا، لكن ربما أن يصادف مواليد الميزان شركاء الحياة خلال الشهر الجاري، ومن المقرر الدخول في علاقة عاطفية جادة تكلل بالزواج.