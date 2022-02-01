بعد تسببه في وفاة رضع.. هل يشكل أوميكرون خطورة على الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يهاجم وباء كورونا جميع الفئات من مختلف الأعمار، فلم يرحم الفيروس بمتحوراته المختلفة كبيرًا أو صغيرًا أو حتى الرضع، الذين سجلوا منذ ظهور متحور أوميكرون عددا كبيرًا من الإصابات بمختلف أنحاء العالم.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة في قطر وفاة رضيع عمره 3 أسابيع نتيجة "إصابة شديدة بكوفيد-19"، وكان هذا الرضيع هو الحالة الثانية لوفاة طفل في قطر منذ انتشار الجائحة، والذي لم يكن يعاني أيّة مشكلة صحية أو حالة وراثية.

وتعد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين الأطفال محدودة للغاية، لكن السلطات الصحية في العديد من البلدان تسجل مزيدا من حالات الإصابة، بينهم منذ ظهور المتحورة أوميكرون.

وأعلنت أيضًا السلطات الصحية الإيطالية وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بسبب فيروس كورونا المستجد، ومعاناتها من الفشل التنفسي.

من المؤكد أن وفاة أطفال جراء الإصابة بالفيروس تدعو إلى القلق نحو خطورة كورونا على مختلف الفئات العمرية من دون استثناء، وإن كانت وفاة الأطفال جراء الإصابة بالفيروس لا تعتبر شائعة.

وحول ما إذا كان متحور أوميكرون يشكل خطورة على الأطفال بالمقارنة مع باقي المتحورات، يوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن المتغير الجديد كنسخة هو أعراضه أقل حده من التحورات السابقة لفيروس كورونا، لكن كإصابة هو يصيب الجميع وينتشر بسرعة بما في ذلك الأطفال دون سن محدد فالكل معرض للإصابة به.

وأضاف الحداد لـ"الخليج 365" أن أوميكرون مضاعفاته تهدد فئات معينة بالنسبة للأطفال منهم مرضى السكر والأطفال المولودين بفشل كلوي أو مرضى الحساسية ومرض ضعف المناعة الأولي ومرضى العيوب الخلقية بالقلب.

أوميكرون وتأثيره على الرضع

تشمل أعراض أوميكرون الأكثر شيوعًا لدى الرضع التي تم الإبلاغ عنها: السعال المتفاقم وضيق التنفس والشعور بالحمى والقشعريرة.

ونقل موقع Global News عن جيسي بابنبورج، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال، قولها إن "أوميكرون عند الأطفال الصغار جدًا يصل إلى مجاري الهواء، بينما تتأثر أنسجة الرئة العميقة عند البالغين".

وأوضحت عالمة الأحياء الدقيقة الطبية في كندا: "عند الأطفال الصغار على وجه الخصوص، إذا كان لديهم الكثير من الإفرازات فإنها قد تسد المسالك الهوائية على وجه الخصوص، إذا كان لديهم الكثير من الإفرازات فإنها قد تسد المسالك الهوائية السفلية وتسبب ما نسميه التهاب القصيبات".

كما أن بعض الأطفال يصابون بـ"التهاب القصيبات" بسبب عدوى كورونا، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، وفقا للطبيبة.

التهاب القصيبات هو التهاب رئوي شائع عند الأطفال الصغار والرضع، يسبب احتقانا في الممرات الهوائية الصغيرة للرئة، ويبدأ بأعراض مشابهة لنزلات البرد لكنها تتطور بعد ذلك إلى السعال وأحيانًا صعوبة التنفس.

وقالت بابنبورج: "المجاري الهوائية في الرئتين صغيرة جدًا عند الأطفال الصغار، لذلك لا يتطلب الأمر الكثير من المخاط لسدها، وبعد ذلك يواجهون صعوبة في التنفس ويحتاجون إلى المساعدة، إما من خلال العلاج بالأكسجين أو التهوية الميكانيكية ".

أعراض أوميكرون الأكثر شيوعا لدى الأطفال

عددت صحيفة Manchester Evening News أكثر أعراض أوميكرون شيوعا لدى الأطفال، موضحة أن الصداع يليه البرد، والتعب يتصدرون القائمة.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الأعراض الرئيسية الثلاثة لـ كورونا لا تزال هي: سعال مستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التذوق أو الشم.

لكن الآباء في الاستطلاع أفادوا بوجود مجموعة من الأعراض الأخرى لدى أطفالهم، بما في ذلك ضعف مع السعال وارتفاع درجة الحرارة وآلام في البطن، وآخرون ليس لديهم أعراض، رغم الاختبارات الإيجابية.

وكشفت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE)، أنه في "موجات كورونا السابقة، كان نحو 30% من الأطفال في المستشفى المصابين بالفيروس أقل من 12 شهرًا، لكن بين منتصف ديسمبر، ومنتصف يناير، ارتفعت هذه النسبة إلى 42%".

الصحيفة البريطانية استعرضت أعراض أوميكرون لدى الأطفال من الأكثر إلى الأقل شيوعا طبقا لما رصدته الفرق الطبية كالتالي:

- الصداع

- ارتقاع درجة حرارة (الحمى)

- الأنف البارد والسيلان

- التعب والخمول

- السعال

- التهاب الحلق

- آلام العضلات

- فقدان الشهية

- عيون مؤلمة أو محتقنة بالدم

- الإسهال

- العطس

- آلام في المعدة

- فقدان التذوق أو الشم

- شحوب الوجه

- قشعريرة

- آلام الظهر

- الطفح الجلدي

- التعرق الليلي

- الدوار

- وجع الأذن

- آلام الصدر

- برودة اليدين والقدمين

كيف تحمي الصغار من خطورة كورونا؟

لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات غير المؤهلين للحصول على اللقاحات، يجب على البالغين أن يحصلوا على التطعيم.

أيضا من الضروري حصول الحامل على اللقاح، حيث تظهر الأبحاث أن التطعيم أثناء الحمل يؤدي إلى تطوير أجسام مضادة وقائية يمكن أن تنتقل إلى هذا الرضيع الصغير.

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