الموز الأحمر في الأسواق.. الكيلو بـ250 جنيها ولهذا أسعاره مرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأت بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها من قبل.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، الموز الأحمر، فما هو وما فوائده وسعره؟

ما هو؟

هناك أكثر من 1000 نوع مختلف من الموز حول العالم، ويعتبر الموز الأحمر هو مجموعة فرعية من الموز من جنوب شرق آسيا ذات الجلد الأحمر.

يكون لين وله نكهة حلوة عندما ينضج، ويقول بعض الناس إنهم مذاقه مثل الموز العادي ولكن مع قليل من طعم التوت.

ويوفر الموز الأحمر العديد من العناصر الغذائية الأساسية وقد يفيد جهاز المناعة وصحة القلب والهضم، ونعرض لكم ذلك نقلاً عن موقع "healtline".

-سعرها؟

ويصل سعر الكيلو من الموز الأحمر نحو 250 جنيها، بحسب ما يعرضه عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعره يرجع إلى كونه نادر ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فضلا عن مذاق طعمه اللذيذ والجميل.

فوائده

- يخفض ضغط الدم

يعتبر الموز الأحمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد زيادة تناولك لهذين المعدنين على خفض ضغط الدم.

- يحسن الرؤية

يحتوي على الكاروتينات مثل اللوتين وبيتا كاروتين التي تعزز صحة العين، وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

- مليء بمضادات الأكسدة

يحتوي الموز الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يقوي جهاز المناعة

هو مصدر لفيتامين ج وفيتامين ب 6، وهما من الفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة وتحارب العدوى.

- يسهل عملية الهضم

الموز الأحمر غني به البريبايوتكس والألياف، التي تعزز الهضم الأمثل، وتقلل من مخاطر إصابتك بالإمساك.