يعانون من ضيق التنفس.. خطر يهدد رئة مريض كورونا طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف باحثون من جامعات أكسفورد وشيفيلد وكارديف ومانشستر بالمملكة المتحدة، تشوهات في رئتي مرضى كوفيد طويل الأمد، والذين يعانون من ضيق التنفس.

وقال الباحثون، في الدراسة المنشورة على medRxiv، إن هذه التشوهات لا يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الروتينية، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

تستخدم الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام الزينون مفرط الاستقطاب للعثور على تلف محتمل في الرئة لدى مرضى كوفيد طويل الأمد، الذين لم يدخلوا المستشفى بسبب كورونا ولكنهم ما زالوا يعانون من ضيق التنفس.

الدراسة، المعروفة باسم EXPLAIN ، ضمت 36 مشاركًا في مرحلتها التجريبية في ثلاث مجموعات واسعة: المجموعة الأولى هي المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد طويل الأمد، والذين يخضعون لفحص CT (التصوير المقطعي المحوسب)؛ المجموعة الثانية هم الأشخاص الذين كانوا في المستشفى بسبب كوفيد وخرجوا قبل أكثر من ثلاثة أشهر، والذين لديهم فحوصات طبيعية أو شبه طبيعية بالأشعة المقطعية والذين لا يعانون من كوفيد الطويل، والمجموعة الثالثة متطابقة مع العمر والجنس مجموعة المراقبة الذين ليس لديهم أعراض طويلة لـ كوفيد ولم يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

في هذه الدراسة، يُطلب من المرضى الاستلقاء في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي والتنفس في لتر من غاز الزينون الخامل.

يتصرف الزينون بطريقة مشابهة جدًا للأكسجين، مما يساعد أخصائيي الأشعة على مراقبة كيفية انتقال الغاز من الرئتين إلى مجرى الدم.

وتظهر النتيجة التي تم الحصول عليها من الدراسة التجريبية "ضعف كبير في نقل الغاز" من الرئتين إلى مجرى الدم لدى مرضى كوفيد طويل الأمد.

كما ساعدت النتائج في فهم سبب استمرار ضيق التنفس لدى بعض المرضى بعد التعافي من كوفيد.

"يتبع الزينون مسار الأكسجين عندما يتم تناوله عن طريق الرئتين ويمكن أن يخبرنا عن مكان الشذوذ بين الممرات الهوائية وأغشية تبادل الغازات والشعيرات الدموية في الرئتين"، كما قال البروفيسور جيم وايلد، رئيس قسم التصوير وأستاذ أبحاث NIHR في جامعة شيفيلد.

"علمنا من دراسة كوفيد التي أجريناها بعد المستشفى أن الزينون يمكن أن يكتشف التشوهات عندما تكون الأشعة المقطعية وغيرها من اختبارات وظائف الرئة طبيعية، ما وجدناه الآن هو أنه على الرغم من أن فحوصات التصوير المقطعي المحوسب كانت طبيعية ، فإن فحوصات Xenon MRI قد كشفت عن تشوهات مماثلة في المرضى الذين يعانون من كوفيد الطويل. لم يكن هؤلاء المرضى في المستشفى مطلقًا ولم يصابوا بمرض حاد عندما أصيبوا بعدوى كوفيد"، كما يقول كبير مؤلفي دراسة EXPLAIN ، فيرجوس جليسون، أستاذ الأشعة في جامعة أكسفورد واستشاري الأشعة في مستشفيات جامعة أكسفورد NHS Foundation Trust.

وأضاف: "إن بعض المرضى يعانون من أعراض كوفيد طويل اأمد لمدة عام بعد الإصابة بـ كورونا".

وستشمل دراسة EXPLAIN الكاملة 200 مريض مصاب بفيروس كوفيد يعانون من ضيق التنفس، إلى جانب 50 مريضًا أصيبوا بـ كورونا ولكنهم الآن لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق؛ 50 مريضا لا يعانون من ضيق في التنفس، ولكن لديهم أعراض طويلة أخرى لفيروس كورونا، مثل "ضباب الدماغ"؛ و 50 شخصًا لم يسبق لهم أن أصيبوا بفيروس كوفيد لفترة طويلة والذين سيعملون كضوابط للمقارنة.

وأثبتت دراسة سابقة باستخدام نفس طريقة التصوير، أيضًا أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا يعانون من تشوهات رئوية مستمرة بعد عدة أشهر من خروجهم من المستشفى.