الكمية المسموح بها لتناول المياه الغازية «الدايت» في اليوم.. لو عايزة تخسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعشق الكثيرون المشروبات الغازية، ويحرصون على تناولها يوميا، ولكن عندما يقرر الشخص اتباع نظام صحي «رجيم»، لفقدان الوزن، حينها يحاولون استبدالها بالمياه الغازية الدايت التي تكون سعراتها الحرارية أقل أو زيرو كاليوري.

ويتساءل الكثيرون الذين يتبعون أنظمة صحية لفقدان الوزن، هل هناك أضرار من المياه الغازية الدايت؟، وما الكمية المسموح بها خلال اليوم؟، وهل تختلف المشروبات العادية عن الدايت؟، وهو ما رد عليه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، في السطور التالية.

شائعات حول المياه الغازية الدايت

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، شرح عبر «هن»، أن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد بأن المشروبات الغازية الدايت بها نسبة سكر أعلى من العادية: «وأن المحليات الصناعية في الدايت أكثر 400 مرة من السكر، ده كله غلط وملوش أي دليل علمي، اللي بيحصل أن بيتحط نسب قليلة من المحليات عشان طعمها يبقى قريب من العادي».

وقال «الحوفي»، إن المياه الغازية الدايت لا يوجد خطورة منها، باستثناء ما ذكر علميا في عام 2019 من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية العالمية عن الأسبرتام.

وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أن «الأسبرتام»ـ نوع من المحليات الصناعيةـ كان آمنًا بسبب تركيبته التي تحتوي على حامض أميني، حتى أثبتت منظمة الغذاء والدواء في عام 2019، أنه ضار وهو ما يعني أن المشكلة من المادة المحلية التي تستخدم: «عشان كده بره مصر حصل استبدال للأسبرتام الموجود في المشروبات الغازية بحاجة تانية أكثر أمانا».

الكمية المسموح بها لتناول المياه الغازية الدايت في اليوم

وأشار، إلى أن جميع الأضرار تكمن في أنواع المحليات الصناعية داخل المياه الغازية الدايت التي يتناولها الكثيرون يوميًا، مشددًا على عدم الإكثار من تناول المياه الغازية بحد أقصى علبة واحدة أو اثنين في اليوم، إذ أن الإفراط فيها على المدى البعيد قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.