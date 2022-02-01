أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل.. يحمي الأجنّة من التشوهات الخلقية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحمل من الفترات التي تحتاج فيها المرأة لتناول الفيتامينات، لتقوية جسدها والحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين، لمرور الحمل بنجاح ودون تشوهات، لذا ينصح الأطباء بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك أثناء الحمل، وهو ما شدد عليه المعهد الألماني، نظرا لـ أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل.

أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل

الدكتورة مروة منصور، استشاري أمراض النساء والتوليد، تحّدّثت عن أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل، قائلة إنّه يحمي الأجنّة من التشوهات الخلقية التي تنجم عن نقص الفوليك في جسم الأم، وقد يساعد تناول الفيتامينات قبل الولادة على الأم والجنين، كما ننصح السيدات اللواتي يخططن للحمل بتناول حمض الفوليك حتى قبل 3 أشهر.

دور حمض الفوليك في حماية الجنين من العيوب الخلقية

وأوضحت منصور لـ«هن»، أنّ تناول الحمض يحمي الجنين من العيوب الخلقية، وانخفاض نسبته قد يتسبب في عيوب بالأنبوب العصبي، وعدم اكتمال نمو الحبل الشوكي أو الفقرات، لذا يجب تناوله خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل، وهو الوقت الذي ينمو فيه مخ الجنين وحبله الشوكي.

أهمية تناول حمض الفوليك للحوامل

«يحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية وألزهايمر».. بهذه العبارة واصلت استشاري أمراض النساء والتوليد، شرح أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل، قائلة إنّه من المهم تناوله خاصة في الثلث الثاني من الحمل، حيث يقلل خطر الولادة المبكرة، والإجهاض، ومضاعفات الحمل الأخرى، موضحة أنّه موجود في بعض الخضراوات، كالسبانخ والبروكلي والكرنب، والطماطم والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والبطاطس والكبد والبيض والبرتقال والتوت.