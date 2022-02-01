روشتة إتيكيت للرجال.. «خلي راسك مرفوعة ومتحطش رجل على رجل» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالمظهر والأناقة من أولويات الرجال، كتنسيق الملابس وتقليم الأظافر وتهذيب اللحية، كما يعد تطبيق الإتيكيت أمرا مهما في حياتهم اليومية، للتعامل بشكل أكثر رقيا وتهذيبا مع الآخرين وبخاصة السيدات.

قواعد الإتيكيت عند الرجال

ربما يجهل البعض من الرجال طرق التعامل الصحيحة مع السيدات سواء في الأماكن العامة أو في بيئة العمل، ولذلك حددت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي لـ«هُن»، إتيكيت الجلوس للنوعين وخاصة الرجال، فتؤكد أنه من المفضل إرجاع الظهر إلى الوراء وجعله مفرودا، فضلا عن الاقتراب من الكرسي مع الالتفات إلى الأمام والرجوع للخلف حتى يلمس ظهر ساقه الكرسي.

«الانحناء يُعطي انطباعا بعدم الثقة»، كانت تلك النصيحة التي حددتها خبيرة الإتيكيت للرجال، خلال الحديث عن إتيكيت الجلوس، إذ تقول إنه يجب إبقاء الرأس مرفوعا، مع الالتزام بوضعية اليدين والحرص على الظهور بشكل لائق، إذ يجب أن تكون إحداهما على إحدى الساقين عند الفخذ بالقرب من الركبة، والأخرى، على الساق الأخرى.

نصف متر بين الركبتين ومسافة محددة

كما حددت «إيمان» المسافة بين الرجلين التي من المفترض أن تكون أثناء وضعية الجلوس عند الرجال إذ تقول، إنه لا يجب مباعدة الرجلين، بصورة مبالغ فيها، أثناء الجلوس، ونوهت بأن الكثير من الرجال يقعون في أخطاء متكررة لا تتفق مع قواعد الإتيكيت، والتي تحدث عندما يباعد الرجل رجليه عن بعضهما بشكل مبالغ فيه أثناء الجلوس، فهذه الوضعيَّة غير صحيحة: «اختار وضعية الجلوس المناسبة، علشان ميتقالش عليك عدواني، واعرف إزاي تتعامل مع السيدات، اترك مسافة بين الركبتين أقل من نصف متر».

تحذيرات للرجال

«الرجل على رجل غير مفضلة في المقابلات الرسمية»، بهذه العبارة استكملت خبيرة الإتيكيت نصائحها للرجال، إذ تقول إن تلك الوضعية غير مفضلة خاصة في المناسبات الرسمية إذ تعطي انطباعا غير محبذ عند الرجل: «هيفكروا إنه مش محترمهم.. متحطش رجل على رجل في وش حد وممكن تعملها قدام المقربين».