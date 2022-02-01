حقيقة استعمال «الأحجار الكريمة» في منتجات التجميل وسر تأخيرها للتجاعيد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأحجار الكريمة شهيرة بكم الطاقة الهائلة المخزنة بداخلها، لكن المثير للدهشة أنه يمكن استعمال بعض الأحجار في كريمات العناية بالبشرة، لخصائصها العلاجية وتمنح الجلد نضارة وحيوية واضحة، فضلا عن مساعدتها في محاربة الطاقة السلبية، ويقدم «هن» خلال التقرير التالي فوائد استعمال حجر الزبرجد في التجميل وفقا للموقع الأمريكي المختص بجمال المرأة «bebeautiful».

فوائد استعمال حجر الزبرجد في التجميل

علاج حب الشباب

الأحجار الكريمة والزبرجد تحديدا له فعالية قوية في علاج ندوب حب الشباب، والتخلص من شوائب الوجه، نظرا لاحتواء هذه الأحجار على العديد من المزايا التجميلية والروحية، جعلتها محط أنظار خبراء التجميل في الآونة الأخيرة.

التخلص من التوتر

منتجات العناية بالبشرة الممزوجة بالزبرجد الحجر الأخضر الكريم، لها العديد من الفوائد مثل تحسين صحة البشرة، ومنحها النضارة والحيوية، إذ يساعد في التقليل من الشعور بالتوتر والقلق الذي ينعكس بدوره على البشرة.

تنشيط البشرة

أثبتت الدراسات أن منتجات العناية المحتوية على أحجار الزبرجد تساعد على تنشيط البشرة، وإفراز الكولاجين، وهو حل سحري وفعال لمن يعانون من البشرة الباهتة.

يساعد البشرة على امتصاص الأكسجين

الأكسجين من مهم لنضارة البشرة ويعمل على تغذية خلايا ويجعلها أكثر رطوبة، أيضا يحفز الكولاجين الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما أنه يساعد في امتصاص منتجات العناية بالبشرة الأخرى.

يساعد في توهج البشرة

المنتجات المحتوية على الزبرجد تساعد على امتصاص البشرة للأكسجين بكميات كافية، وهذا بدوره ينعكس على البشرة ويجعلها أكثر نضارة وتوهجا، ويؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر في العشرينات من العمر.

خبيرة تجميل توضح فوائد استعمال الأحجار الكريمة

أكدت هويدا نصار، خبيرة التجميل خلال تصريحات تلفزيونية، على أهمية استعمال الأحجار الكريمة في التجميل قائلة: «إحنا رجعنا للطبيعة في كل حاجة، والأحجار الكريمة بتعمل زي إعادة تأهيل للبشرة، الوجه بيفقد نضارته بسبب تراجع إفراز الكولاجين وتعمل الإحجار الكريمة على تحفيز إفرازه مرة أخرى».