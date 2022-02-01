أفضل أوقات الحمل للسيدات في عام 2022 حسب الأبراج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم السيدات دائما بمعرفة أو تحديد فترات الخصوبة الخاصة بها لفرصة إنجاب طفل من زوجها، وتختلف كل امرأة عن أخرى في هذه المسألة.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أفضل أوقات الخصوبة للسيدات خلال عام 2022، لجميع الأبراج حسب المواليد، موضحة أن هناك أوقات فلكية للنساء من كل برج تكن فيها مستعدة أكثر للحمل عن فترات أخرى.

وأوضحت خبيرة الأبراج أن المقصود من أوقات الخصوبة: «الأوقات اللي فيها استعداد أنه يحصل حمل بالنسبة للستات من كل برج».

أفضل أوقات الخصوبة للسيدات خلال سنة 2022

برج الحمل

الوقت المناسب لصاحبة برج الحمل لحدوث حمل من يوم 22 أكتوبر حتى 22 نوفمبر.

برج الثور

الوقت المناسب لصاحبة برج الثور لحدوث حمل من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر.

برج الجوزاء

الوقت المناسب لصاحبة برج الجوزاء لحدوث حمل في فترتين، الأولى من 4 فبراير حتى 28 أبريل، والفترة الثانية من 9 أكتوبر حتى 29 ديسمبر.

برج السرطان

الوقت المناسب لصاحبة برج السرطان لحدوث حمل، في أوقات متفرقة من 1 يناير حتى 13 يناير، و26 يناير حتى 3 يونيو، و24 أكتوبر وحتى آخر السنة.

برج الأسد

الوقت المناسب لصاحبة برج الأسد لحدوث حمل، في فترتين من 1 يناير حتى 29 يونيو، ومن 5 ديسمبر لآخر السنة.

برج العذراء

الوقت المناسب لصاحبة برج العذراء لحدوث حمل، فترات عدة، 21 مارس حتى 20 أبريل، و11 مايو حتى 27 يوليو، و20 ديسمبر لآخر السنة.

برج الميزان

الوقت المناسب لصاحبة برج الميزان لحدوث حمل من 18 يناير حتى 23 أغسطس.

برج العقرب

الوقت المناسب لصاحبة برج العقرب لحدوث حمل، في فترات عدة، من 30 أبريل حتى 9 مايو، ومن 23 مايو حتى 21 يونيو، ومن 20 اغسطس حتى 29 أكتوبر.

برج القوس

الوقت المناسب لصاحبة برج القوس لحدوث حمل، من 22 يونيو حتى 22 يوليو.

برج الجدي

الوقت المناسب لصاحبة برج الجدي لحدوث حمل، من 23 يوليو حتى 22 أغسطس.

برج الدلو

الوقت المناسب لصاحبة برج الدلو لحدوث حمل، من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر.

برج الحوت

الوقت المناسب لصاحبة برج الحوت لحدوث حمل، في فترتين من 26 أغسطس حتى 9 سبتمبر، و23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر.

تؤكد «عبير» أن هذه هي الأوقات المناسبة لكل برج، ولكن ذلك في حال إذا كان لا يوجد أي موانع طبية.