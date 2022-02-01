أسرار تنسيق الجاكت الجينز.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Instyle” أن الجاكت الجينز يعد قطعة رئيسية لا غنى عنها في خزانة ثياب أية امرأة عصرية أنيقة بفضل طابعه العصري، الذي يتسم بالأناقة والعملانية، فضلا عن تنوع إمكانيات تنسيقه.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز يتناغم بطبيعة الحال مع سروال جينز، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيق قطعتين بنفس اللون، بينما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة من خلال تنسيق جاكت جينز ذي لون فاتح مع سروال جينز ذي لون داكن؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

وتعد إطلالة الجينز الكاملة ذات اللون الداكن مناسبة للعمل بصفة خاصة بفضل طابعها الأنيق، الذي يتسم بالبساطة والهدوء.

كسر قوالب التنسيق

وأضافت “Instyle” أنه يمكن الحصول على إطلالة متفردة من خلال كسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك من خلال تنسيق الجاكت الجينز مع فستان مسائي أنيق؛ حيث تتمتع هذه التوليفة بطابع جريء وتجعل الفستان المسائي مناسبا للأنشطة النهارية أيضا. ويراعى لهذا الغرض اختيار جاكت جينز يكتسي بدرجة أزرق متوسطة أو داكنة لتسليط الأضواء على الفستان.

ولإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة يمكن أيضا تنسيق الجاكت الجينز مع تنورة متوسطة الطول "ميدي"، سواء كانت تنورة بليسيه أو تنورة ذات قصة واسعة بعض الشيء أو تنورة حريرية ذات قصة انسيابية “Slip Skirt”.

وإلى جانب القصات العادية يطل الجاكت الجينز أيضا بقصة أكبر من المقاس “Oversized”. وأوضحت “Instyle” أن هذا الموديل يغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة، مشيرة إلى أنه ينبغي تنسيق هذا الموديل مع سروال جينز ذي قصة ضيقة “Skinny” لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

ويطل الجاكت الجينز أيضا بقصة قصيرة “Cropped”، والتي تنتهي "فوق الوسط بقليل". ويغازل هذا الموديل المرأة قصيرة القامة في المقام الأول؛ حيث إنه يعمل على إطالة القوام بصريا، بينما يمكن للمرأة طويلة القامة ارتداء هذا الموديل مع مراعاة تنسيقه مع سروال جينز ذي وسط عال “High Waist”.