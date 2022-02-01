تعرفي على أهمية حمض الفوليك أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر على أهمية تناول حمض الفوليك عند الرغبة في الحمل وأثناء الثلث الأول من الحمل، وذلك لتجنب التشوهات الخلقية لدى الطفل الناجمة عن نقص حمض الفوليك في جسم الأم مثل "العمود الفقري المفتوح" و"الفك المشقوق" و"الحنك المشقوق".

وأوضح المعهد الألماني أن الجرعة اليومية لحمض الفوليك المناسبة للحامل تبلغ نحو 400 ميكروجراما، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بحمض الفوليك في الخضروات الورقية (كالسبانخ والبروكلي والكرنب) والطماطم والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والبطاطس والكبد والبيض والبرتقال والتوت.