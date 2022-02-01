مهرجانات الثلج في اليابان.. وجهة للسائحين للتمتع بمشهد الثلوج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر اليابان من الدول التي يتمتع المرء بزيارتها في الشتاء، حيث يتمتع بمشهد الثلوج الكثيفة على أجزاء كثيرة من البلاد، ويسعد فيها بأمسيات مختلفة يمكنه فيها تذوق أطباق اليونان الشتوية الفريدة.

وتقول منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن موسم الشتاء يشهد تدفق المتزلجين على الجببال لممارسة هوايتهم المفضلة على بعض أفضل مسارات الثلوج في العالم. وهناك مقاطعات في اليابان تقيم ما يعرف بمهرجانات الثلج. ويعتبر موسم الشتاء فضل المواسم لاكتشاف الطيور النادرة ذات التاج الأحمر في بيئتها الطبيعية.

ويمكن مشاهدة قطعان الطائر الكركي ذو التاج الأحمر في شمال اليابان الثلجي، في الجزء الشرقي من جزيرة هوكايدو ، التي تعتبر ثاني أكبر جزيرة في اليابان. ويعتبر هذا النوع من الطيور عامل الجذب الرئيسي للمنطقة التي يتجها إليه مراقبو الطيور من جميع أنحاء العالم.

وتضيف منظمة السياحة الوطنية اليابانية أنه في أعماق محافظة توياما الريفية تقع جوكاياما وقراها سوغاما وايدوكورا التي أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1995 بالنسبة لمنازل غاسهو زوكوري، التي تشتهر بأسقفها شددية الانحدار المصنوعة من القش التي تمنع تراكم الثلوج في الشتاء وتوفر الدفء ضد العوامل الجوية. ويعود تاريخ بعض المنازل إلى 400 عام .