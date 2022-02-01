3 وصفات سهلة لتحضير وجبات شهية من الفول الأخضر.. «أرز بالكاري ولحمة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الفول الأخضر «الفول الحراتي» من البقوليات المفيدة جدا لصحة الجسم، ولكنه يتواجد في الأكلات بشكل محدود، لذا يستعرض لك «هن» وصفات متنوعة ولذيذة للفول الأخضر على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

شوربة الفول الأخضر

المقادير

1 كيلو فول أخضر مقشر

2 بصل مكعبات

2 طماطم مكعبات

2 جزر مكعبات

½ كوب بقدونس مفروم

ملعقة ثوم مفروم

مرقة

زبدة

زيت نباتي

كوب كريمة طهي

ربع ملعقة حبهان بودر

ملعقة كزبرة جافة

ملعقة كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في إناء على النار ضعي القليل من الزبدة والزيت ثم ضيفي البصل والجزر مع رشة ملح وفلفل أسود، ثم ضيفي الثوم والفول الأخضر والطماطم والبقدونس والمرقة والتوابل واتركيها على النار حتى الغليان، ثم ارفعي الإناء من على النار واضربي المكونات بالخلاط، ثم ضعيه على النار مرة أخرى واتركيه حتى يأخذ غلوه، ثم ضيفي الكريمة، وترفع الشوربة وتقدم ساخنة مع الليمون والعيش المحمص.

أرز بالفول الأخضر والكاري

المقادير

3 كوب أرز بسمتي

½ كيلو فول أخضر مقشر

2 بصل مفروم

زيت نباتي

6 كوب مرقة

ورق لاورا

½ ملعقة حبهان بودر

ملعقة قرفة بودر

ملعقة كبابة صيني بودر

ربع ملعقة قرنفل بودر

ملعقة كبيرة كاري

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في حلة على النار ضعي القليل من الزيت والبصل ويشوح مع ورق اللاورا حتى يذبل، ثم ضعي الفول الأخضر وكل التوابل ويقلب، ثم ضيفي الأرز والمرقة والملح، واتركيه على نار عالية حتى يتشرب المرقة ثم قللي الحرارة ويترك حتى ينضج، وتوضع حبوب الرمان على الوجه.

طبخة الفول الأخضر باللحمة

المقادير

4/3 كيلو لحمة مكعبات

كيلو فول أخضر مقشر

2 بصل مفروم

6 فصوص ثوم مفروم

1 لتر عصير طماطم

5 أكواب مرقة لحمة

سمنة

ملعقة سكر

ملعقة كزبرة جافة

ملعقة قرفة بودر

ملعقة كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

ضعي السمنة في حلة على النار ثم ضيفي اللحمة وتشوح مع البصل والثوم، وضيفي الفول الأخضر وكل التوابل وعصير الطماطم والمرقة والسكر وقلبيهم معا وتترك على النار حتى تغلي ثم تقلل الحرارة وتترك حتى تنضج.