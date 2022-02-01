ريهانا حامل.. صور عاطفية للمطربة الشهيرة مع صديقها تثير الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت المطربة الشهيرة روبين ريانا فينتي، والشهيرة باسم «ريهانا» محرك البحث جوجل وذلك بعد انتشار أنباء حملها، وبحث رواد السوشيال ميديا عن ريهانا حامل، بسبب الصور التي تجمعها بشريكها مغني الراب آيساب روكي، خلال تواجدهما في نيويورك بعطلة نهاية الأسبوع.

ريهانا حامل من شريكها آيساب

وظهرت المغنية ريهانا البالغة من العمر 34 عامًا، في صورة مع «آيساب»، وهي ترتدي جاكيت ورديا طويلا ومفتوحا من البطن ويبدو عليها أنها حامل.

ظهور ريهانا حامل مع آيساب روكي

كما ارتدت ريهانا مجوهرات ملونة زينت بها بطنها المكشوفة، والتي تظهر أنها حامل في الصور التي جمعتها مع آيساب الذي ظهر وهو يقبل جبينها، ويمسك بيديها.

وسبق وكشفت تقارير أجنبية عدة في نهاية عام 2021، عن أن ريهانا حامل في طفلها الأول من آيساب روكي، وذلك بعد استقرار علاقتهما العاطفية.

تصريحات آيساب

وفي شهر مايو من العام الماضي، تحدث مغني الراب آيساب عن علاقته بريهانا، ووصفها بأنها حب حياته، كما ذكر أنه يعتقد بأنه سيكون أبا رائعا ومدهشا في حال تكوين أسرة.

ويُقال إن مغني الراب آيساب، علاقته العاطفية بريهانا بدأت منذ نوفمبر عام 2020 بعد أعوام من الصداقة، إلا أنهما ظهرا لأول مرة مع بعضهما في حفل ميت جالا عام 2021 أي العام الماضي، وأجرى كلاهما مقابلات مع بعضهما البعض للدعاية والترويج عن حملة ريهانا Fenty Skin.

ريهانا: الحياة قصيرة وأتمنى أن أكون أما لـ4 أطفال

كما سبق وتحدثت «ريهانا» في تصريحات سابقة لمجلة «فوج» البريطانية عن فكرة تكوين أسرة، بأنها ترى نفسها خلال الـ10 أعوام المقبلة أما ولديها 3 أو 4 أطفال سواء ظلت مع شريك حياة أم لا، كما أضافت أنها تدرك جيدا أن الحياة قصيرة.